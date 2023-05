Na Diggitu DROM Agency tri velike nagrade

10.5.2023 | 11:50

Foto: Marketing magazin

Ljubljana/Novo mesto - Na letošnjem dogodku o digitalnih trendih Diggit, ki je včeraj potekal v Ljubljani, so podelili 17 zlatih in šest velikih nagrad diggit. Pet zlatih in tri velike so prejeli v novomeški DROM Agency, tri zlate in tri velike nagrade pa Agencija 101, so sporočili organizatorji iz Marketing magazina.

DROM Agency je velike nagrade prejela za projekt Ti sam fejlaj - Joker Out approva, ista kampanja je dobila tudi zlato nagrado v kategoriji influencerji, ter za digitalni oglas Cockta - Tvoje telo. Tvoja stvar, ki je prejel tudi zlato nagrado v kategoriji blago široke potrošnje, in za Šopek iz Lidla, ki je tudi prejemnik zlate nagrade v kategoriji trgovina.

Zlati nagradi so poleg omenjenih treh prejeli še v kategorijah IT & telekomunikacije in posebni digitalni projekti za projekt Spletne brihte - največji spletni kviz na svetu ter v novi kategoriji samopromocija agencij, kjer so zmagali s svojim profilom na TikToku.

Agencija 101 je velike nagrade prejela za digitalno akcijo Lepo je biti kmet, ki je prejela še zlato nagrado, za virtualno pomočnico M.A.I.A., ki je agenciji prinesla še zlato nagrado v kategoriji raba podatkov, ter za znamko Argeta Junior Kreativno razmišljanje otrok, ki je dobila tudi zlato nagrado v kategoriji mediji in zabava.

Zlate nagrade diggit so prejele še digitalna agencija CNJ za spletno stran za donacije in ozaveščanje PiroMaček Shop, Zavarovalnica Generali za projekt Personalizirani videi za obnovo avto zavarovanja z AI asistenco, kreativni studio Trampolin pa za Big Bangov tridimenzionalni billboard.

V novih kategorijah učinkovitostnega marketinga, oblikovanja in uporabniške izkušnje so slavile agencije POINT OUT za akcijo Črni Peter/k, agencija Sonce.net za preznamčenje naročnika Mjob in AV studio, ki je zasnoval aplikacijo i.triglav. Luna TBWA je prejela zlato nagrado za spletno mesto Laško Skočimer, Turizem Ljubljana pa za profil na TikToku @VisitLjubljana.

Organizatorji Diggita so v letošnji deseti izvedbi dogodka četrtič podelili tudi priznanje za pomembne dosežke na področju digitalnih komunikacij v Sloveniji. Zlati likalnik za digitalno osebnost leta je prejel namestnik direktorja Httpoola Timotej Gala.

Predsednik 13-članske žirije, sicer ustanovitelj in direktor agencije Engagency, Jure Doler je povedal, da je vzpodbudno, da se je za nagrade potegovalo več kot 70 projektov. "Med prijavljenimi projekti smo lahko zaznali, da agencije in podjetja sledijo globalnim smernicam in trendom, nekaj projektov je tudi takih, da si trende digitalnega oglaševanja upa celo narekovati. Posebej pohvalno je, kadar prav digitalne aktivacije predstavljajo osrčje celostnih kampanj," je dejal.

STA; M. K.