10. Krkin teden humanosti in prostovoljstva

10.5.2023 | 12:40

Foto: Krka d.d.

Novo mesto - Jubilejni, 10. Krkin teden humanosti in prostovoljstva, so v ponedeljek krkaši tradicionalno začeli s krvodajalsko akcijo, z zbiranjem potrebščin in s pomočjo na Karitasu in Rdečem križu v Novem mestu in Ljubljani. Pod skupnim vodilom letošnje dobrodelne akcije Rad sem Krkin prostovoljec bodo do sobote na številnih dejavnostih po vsej Sloveniji priskočili na pomoč, marsikomu polepšali vsakdan v stiski in poskrbeli tudi za zapuščene živali.

V ponedeljek so kri darovali Krkini sodelavci v Novem mestu in v Ljutomeru, v prihodnjih dneh pa se jim bodo pridružili tudi krkaši-prostovoljci v Ljubljani. Alenka Lesinšek iz Upravljanja kakovosti je ob tej priložnosti povedala: ''Krvodajalka sem že deset let, zato tudi v okviru Krkinega dobrodelnega tedna rada pomagam tako, da darujem kri. Za krvodajalstvo sem navdušila tudi svojo hči, ki se mi je letos prvič pridružila pri tem humanem dejanju.''

V ponedeljek so Krkini prostovoljci z varovanci Mladinskega doma Malči Beličeve preživeli popoldne na kopanju v Hotelu Šport Term Krka na Otočcu. V torek pa so prostovoljne dejavnosti potekale v več domovih starejših občanov po Sloveniji, tudi v Novem mestu. Okoli 30 Krkinih prostovoljcev je stanovalce DSO Novo mesto odpeljalo na sprehod, dan pa so prostovoljci in starostniki izkoristili še za gibalne vaje na prostem. V prvih dveh dneh so različne dejavnosti potekale tudi v domovih starejših občanov v Ljubljani Šiška, Notranjih goricah, Škofji Loki, Fužinah, Kranju in v Trebnjem. Številne domove po Sloveniji pa bodo prostovoljci obiskali tudi v prihodnjih dneh, napovedujejo v Krki.

Živahno je bilo v torek tudi v Osnovni šoli Dragotin Kette v Novem mestu, kjer so Krkini prostovoljci za učence organizirali Pikove športne igre. Otroci s posebnimi potrebami se srečanj s Krkinimi prostovoljci vsako leto znova zelo veselijo, saj je to drugačen dan. Tokrat so se spoznavali z različnimi športi: preizskusili so se v košarki, nogometu, namiznem tenisu, kegljanju in golfu. Na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela v Novem mestu so organizirali pomoč pri učenju matematike, fizike in drugih predmetov, na novomeškem Rdečem križu pa so potekale ustvarjalna delavnica in športne igre.

V dobrodelnem tednu se vedno spomnijo tudi na živali. Tokrat so Krkini prostovoljci čistili in urejali okolico v Zavetišču za zapuščene živali Ljubljana (Gmajnice), danes pa bodo pleskali in urejali okolico v Zavetišču Mala hiša v Murski Soboti. Obenem od ponedeljka do petka na različnih lokacijah po Sloveniji zbirajo tudi hrano za živali, ki jo bodo podarili zavetiščem.

Tudi v prihodnjih dneh Krkini prostovoljci za varovance različnih ustanov po Sloveniji pripravljajo številne dejavnosti: ogledali si bodo kino predstavo, uživali na ustvarjalnih delavnicah, se poučili o čebelarstvu in podobno. Skozi celoten teden pa bodo lahko krkaši na različne Krkine lokacije prinašali oblačila, obutev in druge potrebščine, ki jih bodo predali Rdečemu križu in Karitasu.

M. K.