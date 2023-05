V hiši iztekala voda; nesreča pri Trebnjem

10.5.2023 | 18:20

Danes zjutraj malo po šesti uri je v Ulici Ivana Roba v Novem mestu zaradi napake na vodovodnem sistemu iztekala voda v stanovanjski hiši. Gasilci GRC Novo mesto so posesali in očistili prostore na površini okoli 50 kvadratnih metrov.

Ranjeno prepeljali v bolnišnico

Ob 10.31 je na cesti v naselju Rodine pri Trebnjem prišlo do trka dveh osebnih vozil. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in pomagali pri prenosu poškodovanke iz vozila ter oskrbi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Za odstranitev posledic nesreče je poskrbel dežurni delavec Komunale Trebnje.

M. K.