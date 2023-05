Prek lokalne akcijske skupine od Turjaka do Kolpe do evropskih sredstev za 50 projektov

11.5.2023 | 09:00

Foto: LAS PPD

Kočevje - Lokalna akcijska skupina (LAS) Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je doslej do sofinanciranja z evropskimi sredstvi pomagala 50 projektom. Trenutno zaključujejo aktivnosti za črpanje sredstev iz programskega obdobja 2014-2020 in se pripravljajo na novo programsko obdobje do leta 2027.

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je oktobra 2015 v Kočevju ustanovilo 32 občin, zavodov in posameznikov z območja občin Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče. Za vodilnega partnerja so izbrali Razvojni center Kočevje Ribnica s sedežem v Kočevju, kjer je v skladu z ustanovno pogodbo tudi sedež LAS.

Namen akcijske skupine je združevati različne subjekte lokalnega okolja, jim zagotavljati informacije o možnih projektih in njihovem financiranju, spodbujati njihovo pripravo in izvajanje. Pri tem LAS pomaga pri črpanju evropskih sredstev iz programa Ledarer/CLLD, ki jih zagotavljata Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za regionalni razvoj.

LAS je od ustanovitve do danes razpisal 15 javnih pozivov za prijavo projektov, financiranih iz evropskih sredstev. V dosedanjem programskem obdobju je bilo za območje, ki ga pokriva, na voljo nekaj manj kot tri milijone evrov evropskih sredstev. Potrjenih je bilo skupno 50 projektov.

Zadnji javni poziv je bil objavljen februarja letos, namenjen pa je bil projektom za uresničevanje ključnih ciljev strategije lokalnega razvoja območja LAS. Na poziv je prispel predlog enega projekta, ki je trenutno v postopku ocenjevanja.

Hkrati je bil LAS od ustanovite so zdaj skupaj s partnerji uspešen pri prijavah šestih projektov na razpise, ki jih je v okviru programa Leader objavilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Na LAS sicer trenutno predvsem zaključujejo aktivnosti, povezane s črpanjem evropskih sredstev v programske obdobju 2014-2020, in izvajajo aktivnosti za novo programsko obdobje do leta 2027.

Poleg rednih nalog pripravljajo novo Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe za novo programsko obdobje do leta 2027, ki bo podlaga za izbor projektov na javnih pozivih LAS.

STA; M. K.