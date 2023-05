Danes brez elektrike

11.5.2023 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UČAKOVCI na izvodu UČAKOVCI ALKALEX.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7.30 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRNOVEC, izvod Levo;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS, izvod Nad progo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN SV. VID, izvod 1. PROTI URŠNIM SELAM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLETERJE 1939;

- od 7.30 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRČA 2001;

- od 9.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 13.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER TREBNJE, izvod 10. BANKA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Bitna vas, nizkonapetostno omrežje – Radna vas predvidoma med 9.00 in 12.00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Rožno, nizkonapetostno omrežje – Dol. Rožno predvidoma med 8. in 14. uro in na območju TP Rožno vas, nizkonapetostno omrežje – Proti železnici predvidoma med 8. in 10. uro; na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Brege, nizkonapetostno omrežje – Proti Drnovem+hiša pri TP predvidoma med 8. in 13. uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) pa na območju TP Bukošek, Bukošek Laze, Bukošek Gaberbnica in Cundrovec ter TP Železne jame, Sela Dobova, Sela in Bukošek križišče predvidoma med 7.45 in 10.30 uro.

M. K.