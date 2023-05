Pucončani pošteno namučili Novomeščane

11.5.2023 | 08:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; ŠD SU)

Puconci - V prvi polfinalni tekmi končnice v 1. SNTL za moške je aktualni državni prvak, ŠD SU, v Puconcih slavil s 4:3, v svoji dvorani pa je Fužinar Inter Diskont s 4:2 premagal Branik Maribor. Drugi tekmi bosta na sporedu v soboto, 13. maja, morebitni tretji pa prihodnjo sredo.

V ponovitvi lanskoletnega finala končnice so Pucončani še enkrat pošteno namučili Novomeščane, ki so v rednem delu prvenstva v gosteh prav tako zmagali s 4:3. Spet je bil Jožko Omerzel tisti, ki je dobil odločilno sedmo partijo, spet pa je bil s 3:0 boljši od Luke Norčiča. Novomeščani so po zmagah bratov Uroša in Jureta Slatinška sicer povedli z 2:0, toda sledile so tri zaporedne zmage puconske ekipe. Damjan Zelko je ugnal Omerzela, dvojica Tomaž Pelcar in Zelko je bila boljša od Uroša Slatinška in Omerzela, za vodstvo s 3:2 pa je poskrbel Pelcar, ki je bil a 3:1 boljši od Jureta Slatinška. Najboljši igralec rednega dela slovenske lige, Uroš Slatinšek je po zmagi s 3:1 nad Zelkom poskrbel za izenačenje, kot rečeno pa je Omerzel branilcem naslova le zagotovil minimalno zmago.

Izida prvih polfinalnih tekem v 1. SNLT za moške

Kema Puconci – ŠD SU 3:4

Fužinar Inter Diskont – Maribor 4:2

STA; M. K.