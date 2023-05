Hrvaška naj bi odpadke iz NEK izvozila

11.5.2023 | 11:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; STA)

Krško - Gre za 617 sodov srednje in nizkoradioaktivnih odpadkov, ki so nastali v obdobju prvih deset let delovanja krške nuklearke, poroča revija Naš stik. Potencialni prevzemniki so podjetja iz Francije in ZDA, končne ponudbe pa naj bi bile znane junija.

To je v pogovoru za portal Euractiv povedal direktor hrvaškega sklada za razgradnjo nuklearke Josip Lebenger. Po njegovih besedah gre za nizkoradiaktivni material iz krške nuklearke, med katerim so predvsem delovne obleke, orodja in podobno. Prevzemniki naj bi omenjene odpadke podrobneje analizirali in jih hranili vse do izgradnje predvidenega odlagališča srednje in nizkoradioaktivnih odpadkov na območju nekdanjega vojaškega skladišča v Čerkezovcu na meji z Bosno in Hercegovino.

Josip Lebenrger je še povedal, da je bil lani na sestanku meddržavne komisije za spremljanje izvajanja pogodbe glede NEK na Reki sprejet dogovor in akcijski načrt, ki predvideva, da mora hrvaški sklad za razgradnjo v prvem koraku poskrbeti za 20 odstotkov oziroma 200 kubičnih metrov svojih odpadkov iz NEK, in sicer že do konca tega oziroma najpozneje v začetku prihodnjega leta. Ker pa ne ena ne druga država še nimata zgrajenega odlagališča za srednje in nizkoradiokatiovne odpadke, dogovor omogoča tudi začasni izvoz tega deleža v tretje države, a najdlje za pet let. Skladišče naj bi Hrvaška zgradila v roku naslednjih treh let, podoben datum pa je postavljen tudi za slovensko odlagališče v Vrbini, spominja Naš stik.

Kot še piše omenjeno glasilo, naj bi bilo v načrtovanem skladišču srednje in nizkoradioaktivnih odpadkov v Čerkezovcu sicer prostora le za delež hrvaških odpadkov, ki bodo nastali do konca tega leta, za preostanek odpadkov, ki bodo nastali v nadaljevanju obratovanja, in tudi odpadke, ki bodo nastali ob razgradnji NEK, pa bodo še morali poiskati rešitev oziroma lokacijo za izgradnjo trajnega odlagališča.

M. K.