Leto dni po tragediji: Izplačali odškodnine; jutri minuta molka

11.5.2023 | 13:00

V Melaminu so v sklopu sanacije najhujše delovne nesreče v Sloveniji med drugim že zamenjali poškodovane rezervoarje. (Foto: Fb profil podjetja)

Kočevje - V luči prve obletnice najhujše delovne nesreče pri nas je v Melaminu v torek potekala posebna seja Nadzornega sveta podjetja. Na njej so počastili spomin na preminule v hudi nesreči in izrazili zahvalo vsem, ki so lanskega 12. maja s hitrim in učinkovitim posredovanjem ob eksploziji in po njej preprečili nadaljnje žrtve in širjenje škode.

Na seji so sicer v prvi vrsti obravnavali izplačilo odškodnin svojcem preminulih, drugim oškodovanim ter zaposlenim v podjetju, sanacijo oziroma rekonstrukcijo podjetja v preteklem letu ter sodelovanje z lokalno skupnostjo. V podjetju poudarjajo, da bodo po tragični nesreči ''spoznanja in dognanja ... uporabili za nadaljnje izboljšave procesov in delovanje Melamina, ne samo v korist podjetja samega, temveč širše družbene skupnosti.''

Jutri minuta molka

V petek, 12. maja, bo v spomin na preminule v podjetju minuta molka, kar pomeni tudi zaustavitev ne nujne proizvodnje v tem času. ''Naše misli v zadnjem letu so bile v prvi vrsti z vsemi, ki so v izrednem dogodku utrpeli izgube. Čutimo dolžnost, da podjetje v sklopu obnove uredimo na način, ki vključuje uporabo najnovejših možnih tehnologij in s tem znatno zmanjšamo možnost kakršnihkoli napak v procesu. V zadnjem letu smo uvedli številne ukrepe in nadgradnje, s katerimi smo še okrepili naše varnostne protokole in poskrbeli, da do česa podobnega ne pride nikoli več in zagotovimo varnost zaposlenih, zunanjih izvajalcev in lokalnega okolja,'' pravi direktor Melamina Srečko Štefanič.

Odškodnine svojcem izplačane

V Melaminu so vse zahtevke za nematerialno škodo s strani oškodovancev po nesreči posredovali v rešitev zavarovalnici, skupna izplačila pa dosegajo skoraj 300.000 evrov. Ob tem v podjetju iščejo načine, kako svojcem preminulih kratkoročno ali dolgoročno še dodatno priskočiti na pomoč, so med drugim zapisali v Melaminu po zadnji seji Nadzornega sveta.

M. K.