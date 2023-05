Boštjan Kovačič spet na sodišču, plačati mora

11.5.2023 | 19:20

Boštjan Kovačič (Foto: arhiv DL)

Potem ko je vrhovno sodišče razveljavilo pravnomočno sodbo, po kateri bi moral nekdanji veleposlanik v Zagrebu Boštjan Kovačič, sicer tudi nekdanji novomeški župan, državi vrniti 65.000 evrov za škodo v tamkajšnji rezidenci, so postopek začeli znova, poroča današnje Delo. V ponovljenem sojenju je državi uspelo iztožiti dobrih 48 tisočakov.

Leta 2000 je lastnica vile na prestižnem zagrebškem Pantovčaku, kjer je med letoma 1998 in 2002 domoval zdaj upokojeni Kovačič, ugotovila, da je ta brez njenega dovoljenja preuredil hišo in opravil obsežno adaptacijo. Kot smo že poročali, nad adaptacijo - Kovačič je med drugim postavil savno, podrl zidove, posegel v sistem centralne kurjave in pustil dragoceno pohištvo propadati v neustreznih pogojih v kleti in na podstrešju - ni bila navdušena. Po drugi strani pa je Kovačič vztrajal, da je šlo pri očitanih mu posegih zgolj za redna vzdrževalna dela, saj je bila vila v precej slabem stanju. Za to naj bi bil kriv njegov predhodnik v vili, pakistanski veleposlanik z družino. Kot je še vztrajal, pri sami primopredaji nihče, ne ministrstvo ne lastnica vile, ni imel pripomb.

Država je lastnici vile na podlagi sodne poravnave že pred leti izplačala 65.000 evrov za škodo, od Kovačiča pa je državno odvetništvo terjalo vračilo te vsote in mu je z izvršbo začelo rubiti denar od pokojnine. A je Novomeščan pravnomočno sodbo izpodbil na vrhovnem sodišču, ki je postopek vrnilo na začetek, država pa je, kot smo tedaj poročali, zarubljeni denar Kovačiču vrnila.

Kot poroča Delo, je Okrožno sodišče v ponovljenem postopku lanskega junija odločilo, da mora Kovačič plačati 31.365 evrov, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od avgusta 2011. Pritrdilo je namreč Republiki Sloveniji, da je v rezidenci izvajal gradbena dela brez soglasja najemodajalke in države, ki mu ni odobrila nikakršnih vlaganj. Pri odstranitvi premičnin iz rezidence pa ni poskrbel, da bi bile pravilno shranjene, za skladiščene predmete tudi ni skrbel kot dober gospodar.

Zoper takšno odločitev sta se pritožila tako Kovačič kot država. Višje sodišče je marca Kovačičevo pritožbo zavrnilo v celoti, pritožbi državnega odvetništva pa je ugodilo in sodbo okrožnega sodišča po poročanju Dela spremenilo tako, da je Kovačiču poleg že 31.365 evrov naložilo plačilo dodatnih 17.242 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi od leta 2011, državi mora vrniti še stroške prvostopenjskega postopka v višini 7357 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi od srede lanskega junija ter 453 evrov pritožbenih stroškov.

M. K.