Prijeli predrznega roparja iz Bučne vasi - samo letos so ga obravnavali že 21-krat; drva šel krast z ukradeno prikolico

11.5.2023 | 13:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Policisti PP Novo mesto so bili pred dnevi obveščeni o ropu na območju Velike Bučne vasi. Tam je 37-letni osumljenec skozi odklenjena vrata vstopil v hišo in ukradel denar in predmete v vrednosti okoli 3.000 evrov. Oškodovanka je moškega opazila, ga pregnala iz hiše in stekla za njim. Ko ga je pozvala, da ji izroči ukradene predmete, pa jo je odrinil in pobegnil. Beg sta mu poskušala preprečiti dva občana, storilec se ju je poskušal otresti, enega od njiju je udaril.

Policisti so osumljencu roparske tatvine danes odvzeli prostost in ga pridržali, poročajo s PU Novo mesto. Jutri ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

37-letnika so letos že 21-krat obravnavali zaradi kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete, dodajajo na PU.

Prijeli tatu prikolice. In drv verjetno

Poročali smo že, da so minuli petek s parkirnega prostora v Dolenjskih Toplicah ukradli avtomobilsko prikolico. Policisti PP Dolenjske Toplice so med preiskavo ugotovili, da je kaznivega dejanja tatvine osumljen 37-letni moški iz okolice Dolenjskih Toplic.

Sinoči okoli 20. ure so namreč osumljenca z osebnim avtomobilom s pripeto prikolico ustavili na območju Kočevskih Poljan. Ugotovili so, da na prikolici prevaža drva, za katera ni znal pojasniti izvora in prav tako sumijo, da so ukradena. Prikolico in drva so zasegli in nadaljujejo preiskavo. 37-letnika bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Ukradli nemškega ovčarja

Z dvorišča stanovanjske hiše v Hudem na območju PP Novo mesto je v noči na srdo nekdo ukradel psa, nemškega ovčarja.

V Brežicah pa je visti noči neznanec skozi vrata vlomil v gostinski lokal. Odnesel ni ničesar, povzročil je le premoženjsko škodo, povzročeno z vlomom.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Dobova, Rigonce, Loče) prijeli 12 državljanov Pakistana, deset državljanov Nepala, osem državljanov Bangladeša, osem državljanov Afganistasna, osem državljanov Kube, sedem državljanov Konga, šest državljanov Maroka, štiri državljane Šrilanke, tri državljane Rusije, dva državljana Palestine in dva državljana Kitajske in na območju PP Metlika (Rakovec) dva državljana Irana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 60. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 167 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in pet nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Obravnavali so sume kaznivih dejanj grožnje, poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.