V Posavju energetika zagotovila največ regijskega prihodka

11.5.2023 | 16:40

Krško - Posavske gospodarske družbe so lani ustvarile 7,3 milijarde evrov skupnega prihodka, kar je za četrtino več kot predlani. Hkrati so ustvarile 143 milijonov evrov neto čistega dobička, ki je bil za skoraj petino manjši od primerljivega predlanskega. Največ oziroma skoraj dve tretjini prihodka je v Posavju lani ustvarila energetika.

Posavsko gospodarstvo se je po večletni rasti lani nekoliko umirilo, razlika od predlani pa je, da so energetiko, ki je prejšnja leta ustvarila največ neto čistega dobička, s prvega mesta lani zrinile predelovalne dejavnosti, je vodja krške izpostave Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) Barbara Gerjevič ocenila na današnji novinarski konferenci.

Prihodke so sicer najbolj okrepile družbe na področju oskrbe z električno energijo, s plinom in paro, in sicer za nekaj več kot 900 milijonov evrov oz. skoraj četrtino. Družbe predelovalne dejavnosti so prihodke zvišale za 232 milijonov evrov oz. za 28 odstotkov. Tem so sledile družbe s področja finančnih in zavarovalniških dejavnosti, ki so prihodke okrepile za 152 milijonov evrov oz. za 62 odstotkov.

V primerjavi z letom 2021 so najbolj zrasli prihodki od prodaje na trgih zunaj EU, in sicer za 46 odstotkov, prav tako so se povečali prihodki od prodaje na trgih EU, in sicer za sedem odstotkov. Prihodki od domače prodaje so se glede na leto 2021 zvišali za 41 odstotkov.

Prihodki so glede na leto 2021 razen v Občini Bistrica ob Sotli zrasli v vseh preostalih občinah statistične regije Posavje. Med temi so dobre štiri petine prihodka ustvarile družbe v Mestni občini Krško, dobro desetino družbe v Občini Brežice, skoraj pet odstotkov družbe v Občini Sevnica, približno poldrugi odstotek družbe v občinah Radeče in Kostanjevica na Krki, družbe v Občini Bistrica ob Sotli pa 0,1 odstotka.

Največ od skupaj 779 milijonov evrov dosežene neto dodane vrednosti, ki je v regiji glede na predlani lani padla za pol odstotka, so zabeležile družbe predelovalne dejavnosti. Pri teh je ta dosegla 296 milijonov evrov, z 204 milijoni evrov jim je sledila energetika.

Neto dodana vrednost na zaposlenega je v Posavju lani dosegla nekaj več kot 56.800 evrov. Bila je šest odstotkov nižja od predlanske, državno povprečje je lani presegla za 1145 evrov.

Posavske družbe so lani zaposlovale nekaj več kot 13.700 ljudi. Njihovo število je zraslo za skoraj 700. Povprečna mesečna plača je v Posavju lani dosegla 2058 evrov. Državno povprečje je presegla za 24 evrov.

