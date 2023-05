Macedoni ministru Poklukarju: Nelegalnega orožja ogromno tudi na Dolenjskem, kupujejo ga z otroškimi dodatki

11.5.2023 | 16:30

Pogosta so policijska posredovanja v romskih naseljih zaradi streljanja. (Simbolna slika; arhiv DL)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni je danes v telefonskem pogovoru ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja opozoril na vse bolj izstopajočo problematiko naraščanja posesti nelegalnega orožja in povečanja primerov streljanj na prostem na območju Dolenjske, zlasti v okolici romskih naselij. Z ministrom sta se dogovorila za delovno srečanje.

Kot so sporočili z Mestne občine Novo mesto, je Macedoni ministra opozoril, da se problematika, povezana z nelegalnim orožjem in streljanjem na prostem na območju Dolenjske, v zadnjih letih poslabšuje, kar med drugim pripisuje temu, da zakonodaja v tovrstnih primerih ne zagotavlja učinkovitega ukrepanja.

Problematiko po navedbah občine nakazujejo številna streljanja na prostem, ki so še posebej izrazita v okolici romskih naselij. Macedoni ocenjuje, da so tovrstna streljanja v posmeh pravni državi ter prebivalcem širše okolice, ki morajo v 21. stoletju na svojih dvoriščih in strehah pobirati naboje.

"Številne prijave, obravnavani primeri streljanja in zaplenjeni kosi orožja dokazujejo, da gre za sistemski problem, in ne zgolj posamična odklonilna dejanja," ugotavljajo na občini. Ob tem opozarjajo, da je veliko nelegalnega orožja "kupljenega iz sredstev socialnih transferjev in otroških dodatkov". "Ker gre za namenski javni denar, omenjene zlorabe izkazujejo neučinkovito državno socialno in družinsko politiko, ki je država ne zna ustrezno nadzorovati in zagotavljati, da bi bili socialni in družinski transferji porabljeni za namen, zaradi katerega so izplačani," so zapisali.

V telefonskem pogovoru sta se sicer župan in minister strinjala, da je treba problematiki "v luči zadnjih dogodkov posvetiti posebno pozornost", in se dogovorila za čimprejšnje delovno srečanje, na katerem bodo prisotni tudi predstavniki policije.

Do zadnjega odmevnega primera streljanja na Dolenjskem je prišlo septembra lani, ko je v strelskem obračunu v romskem naselju Brezje umrl 22-letnik.

STA; M. K: