FOTO: Ponoči gorelo v Straži; davi že dve prometni nesreči

12.5.2023 | 07:30

Ponoči je gorelo v kuhinji hiše v Straži (Foto: PGD Dolenja Straža)

Minulo noč ob 1.43 je v Ulici Talcev v Straži gorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Dolenja Straža in Vavta vas so omejili in pogasili požar, prezračili in pregledali prostore ter iznesli poškodovano kuhinjsko opremo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so stanovalca, ki se je nadihal dima, pregledali in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Vzrok in višino škode bodo ocenili pristojni.

Davi že dve nesreči, včeraj ena

Danes ob 5.37 sta na cesti za Strugo, občina Novo mesto, trčila osebno in kombinirano vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja ter pomagali pri oskrbi in prenosu dveh poškodovanih oseb, ki so ju reševalci NMP ZD Novo mesto prepeljali v SB Novo mesto.

Ob 5.54 je na cesti Novo mesto-Metlika med naseljema Dolnja Težka voda in Koroška vas, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo s ceste, se prevrnilo in obstalo na kolesih na travniku. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, odklopili akumulator ter pomagali reševalcem NMP pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe, slednji pa so jo prepeljali v SB Novo mesto.

Včeraj je pri Rašici avto zletel s ceste. (Foto: PGD Videm Dobrepolje)

Včeraj ob 12.25 je med naselji Mlačevo in Rašica, občina Dobrepolje, osebno vozilo zletelo s ceste. Gasilci PGD Ribnica, Zdenska vas, Ponikve in Videm so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator ter nevtralizirali iztekle tekočine. Poškodovanih ni bilo.

Gasilci odpirali vrata

Včeraj ob 16.58 so v ulici Naselje Staneta Rozmana v Metliki gasilci PGD Metlika s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PAUNOVIČI, na izvodu VIDNJEVIČI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADNIK, izvod Gradnik;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICE, izvod Železniška postaja.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN SV. VID, izvod 1. PROTI URŠNIM SELAM;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA 2 2001, izvod 1. DRGANJA SELA;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAGOVSKA 2, izvod 1. BLOKI C.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. URŠULA, izvod 3. PROTI RUSOM DESNO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Čužnja vas, nizkonapetostno omrežje – Zaloka predvidoma med 8:00 in 12:00, na območju TP Vinji vrh, nizkonapetostno omrežje – Vinji vrh pa med 9:00 in 12:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništvo Sevnica na območju TP Krmelj Lisca, nizkonapetostno omrežje – Montažne hiške med 8. in 14. uro; na področju nadzorništvo Krško mesto na območju TP Krško Labod, nizkonapetostno omrežje – Krško Labod med 5.30 in 7. uro in na območju TP Drenovec Senuše, nizkonapetostno omrežje – Kurja vas med 15. in 19. uro; na področju nadzorništvo Brežice pa na območju TP Okljukova Gora, nizkonapetostno omrežje – Rucmanov Vrh med 8. in 11. uro.

M. K.