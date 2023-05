Kumerdejeva nagrada za OŠ Trebnje

12.5.2023 | 07:00

Minister za vzgojo izobraževanje dr. Darjo Felda z letošnjimi Kumerdejevimi nagrajenci (Foto: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje)

Ljubljana/Trebnje - Zavod RS za šolstvo je podelil šest priznanj Blaža Kumerdeja, in sicer posameznikom ali kolektivom, ki so v letu 2022 s svojim delom pomembno prispevali k razvoju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji.

Na slovesni podelitvi v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije so podelili priznanja Roku Lipniku, profesorju matematike na Gimnaziji Celje – Center, Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina, Polonci Tomac Stanojev, profesorici slovenščine na Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli, Šolski center Kranj, Osnovni šoli Trebnje, Vrtcu Otona Župančiča Ljubljana in Srednji šoli Izola.

Udeležence podelitve je med drugim nagovoril tudi Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda, ki je poudaril pomen napredka v vzgoji in izobraževanju: ''Oplemenitenje šolstva in vzgoje z novim, modernim načinom mišljenja je nujno za razvoj sodobne družbe in vseh njenih posameznikov. Vaše marljivo in nesebično delo je pustilo neizbrisljiv pečat na razvoju področja vzgoje in izobraževanja in prepričan sem, da so za vaš doprinos hvaležni tudi vaši učenci in dijaki, njihovi starši ter vaši sodelavci. Ponosen sem, da so med nagrajenci osebe oz. ustanove iz Celja, Ajdovščine, Kranja, Trebnjega, Ljubljane in moje domače Izole. Vaš uspeh kaže na to, da smo v vzgoji in izobraževanju lahko inovativni po vsej Sloveniji in da pri tem delujemo kot dobro povezana skupnost.

Letošnji nagrajenci in nagrajenke ste ena izmed gonilnih sil slovenskega šolskega sistema. Vaše visoke dosežke pri zahtevnem delu z mladimi smo opazili tako na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje kot na Zavodu RS za šolstvo. Prav vi zagotavljate, da se naši vrtci in šole razvijajo, da ostajajo v koraku s časom in ponujajo nove rešitve za aktualne pedagoške izzive. Brez vas in vaših somišljenikov ne bi bilo mogoče zagotoviti tako kakovostne vzgoje in izobraževanja, ki našim otrokom omogoči, da postanejo uspešni in odgovorni državljani moderne Slovenije. Hvala, ker ste del naše mreže vrtcev in šol, in hvala, ker ste se odločili, da svojega znanja ne obdržite le zase, ampak ga z veliko mero pedagoškega erosa delite z vsemi, ki so željni postati še boljši.''

M. K.