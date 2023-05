Glasbeniki so nas razveselili: Joker Out v finalu, MRFY izvajalec leta

Četrtkov večer je prinesel veliko veselja za naše glasbene izvajalce. Mladeniči iz zasedbe Joker Out so se v Liverpoolu uvrstili v veliki finale letošnjega Evrosonga, medtem ko so bliže nam, v Mariboru, podeljevali letošnje zlate piščali. Veliki zmagovalec je novomeška zasedba Mrfy, ki je pobrala nagrade v treh kategorijah.

Joker Out s skladbo Carpe Diem v sobotni finale tekmovanja za pesem Evrovizije

V Liverpoolu v Veliki Britaniji je sinoči potekal drugi predizbor za Pesem Evrovizije 2023, na katerem je s skladbo Carpe Diem deseta po vrsti nastopila tudi slovenska skupina Joker Out in navdušila. Nastop slovenske peterice je bil suveren, dinamičen, kar ni ostalo neopaženo. Družbena omrežja so namreč po nastopu preplavile objave, v katerih so tisti, ki so spremljali evrovizijski predizbor, o slovenski skupini pisali z velikim navdušenjem.

Nepopisno veselje in srečo so ob razglasitvi finalistov doživeli člani skupine Joker Out, ki so vsej Sloveniji, Evropi in svetu za podporo in glasove zahvalili s kratkim, a iskrenim sporočilom: "HVALA!" Na tiskovni konferenci pa so povedali: "Zelo smo zadovoljni z našim nastopom in smo ponosni nase in na vse svoje oboževalce. Če ne bi prišli v finale, bi bili seveda žalostni in razočarani .. ampak na srečo smo prišli naprej in smo res presrečni. Verjamemo pa, da bomo šele zjutraj dojeli, kaj se nam je danes v resnici zgodilo. (smeh) Žur pa za nas odpade, saj rabimo počitek za soboto." Poleg Slovenije so se iz drugega predizbora v finale uvrstile še Albanija, Ciper, Estonija, Belgija, Avstrija, Litva, Poljska, Avstralija in Armenija.

V soboto, 13. maja, bomo spet držali pesti za naše predstavnike v velikem finalu, Joker Out se bodo v boj za zmago podali še s 25. drugimi državami. Zmagovalno pesem bodo izbrale strokovne komisije vseh 37 sodelujočih držav, in sicer v enakovrednem razmerju s telefonskim glasovanjem, torej 50:50. Skupni seštevek bo prinesel zmagovalca Pesmi Evrovizije 2023.

Andreju Šifrerju zlata piščal za življenjsko delo, MRFY izvajalec leta

V Sodnem stolpu v Mariboru so sinoči podelili strokovne glasbene nagrade zlata piščal. Novomeška skupina MRFY jih je prejela v kar treh kategorijah - za izvajalca leta, album leta Use in skladbo leta Angeli. Primorska izvajalka Masayah je postala novinka leta, Andrej Šifrer pa je prejel nagrado za življenjsko delo.

Nagrade za posebne dosežke preteklega leta na področju slovenske popularne glasbe je kulturno-umetniško društvo Zlata piščal podelilo devetič.

Drugič v zgodovini podeljevanja zlatih piščali so šle nagrade v treh kategorijah istemu izvajalcu. To je nazadnje uspelo Siddharti leta 2019.

"Izvajalec leta mora imeti cel komplet, dobre komade, dobre koncerte, dobro vizualno podobo, dober album in da je angažiran v neki splošni zavesti ljudi," so na podelitvi povedali MRFY. Za izvajalca leta so bili nominirani še Hamo & Tribute 2 Love, Joker Out, Alo!Stari, Batista Cadillac in Žan Serčič.

"Najboljše je delati album, ko ti gre dobro. Ta trenutek nam gre zelo dobro. Pustili smo prosto pot glasbi, naredili tisto, kar nam je ustrezalo, vsakemu komadu smo pustili, da je to, kar je, in nismo se omejevali," so o svojem albumu Use povedali MRFY. Za album leta so bili nominirani še Batista Cadillac, Regen, Silence, Neisha in Joker Out.

MRFY, katerih nominirana uspešnica Angeli je postala tudi skladba leta, menijo, da je za dobro skladbo pomembno, da je iskrena, zajeti mora čas, v katerem se nahajamo, ter ga opisati tako, kot vsi vemo, da je, a ni tega še nihče tako lepo povedal. Za pesem leta so bili nominirani še Fed Horses, Regen, Zlatko, Luka Basi, Leopold I., Maraaya, Batista Cadillac, Masayah, Aka Neomi in Žan Serčič.

Novinka leta Masayah pravi, da je nagrada zanjo velika motivacija za delo v prihodnje. "Na mojo glasbo in na album, ki sem ga gradila skozi tri leta, odkar me je zapustil moj oče, je zelo vplival prav on - vse to delam za njega. Za vse nas. To bo ostalo za nami," je povedala. Ob njej so bili za novinca leta nominirani še Hoffman, Kokosy, Regen in Žigan Krajnčan.

Strokovna glasbena akademija je izbrala tudi prejemnika nagrade za življenjsko delo. Nagradila je glasbenika, pevca, kantavtorja in skladatelja zabavne glasbe Andreja Šifrerja, ki je zaznamoval slovenski glasbeni prostor s številnimi pesmimi.

"V večnost se je zapisal z dvojnim albumom Ideje izpod odeje, ki je izšel leta 1981. Ko zvonovi zapojo, Lepa dekleta, Romanje, Uspavanka za Evo, Martinov lulček so le nekatere izmed skladb, ki si jih popevamo še danes. Do leta 2009 je izdal 14 albumov, Šum na srcu, Za prijatelje, Država, Kako mi zadišiš in mnoge druge so se vtisnile v naše glasbeno izročilo. Pesmi so večno aktualne in brezčasne, kar ga spremlja skozi celotni opus, predvsem pa večni žar mladosti, ki veje iz njih na pronicljiv, humoren in ljudski način," piše v utemeljitvi.

"Poklic ni tisto, za kar se izšolaš, temveč je poklic tisto, za kar si poklican. In mene še vedno kličejo," je ob prejemu nagrade povedal Andrej Šifrer. "Maribor je prvi sprejel Šifrerja in zdaj smo tam, kjer se je vse začelo," je dodal.

