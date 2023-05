Novomeški košarkarji v drugem polčasu stvari postavili na svoje mesto

12.5.2023 | 09:30

Krka je včeraj po pričakovanjih premagala Podčetrtek. Povratna tekma bo v nedeljo. Na sliki kapetan Novomeščanov Rok Stipčević, ki je takole dosegel dve od skupno 19 točk.

Prvi strelec tekme je bil z 21 točkami Leon Stergar (z žogo).

Novo mesto - Novomeški košarkarji Krke so na prvi četrtfinalni tekmi državnega prvenstva doma premagali Terme Olimia Podčetrtek s 113:78. Po izenačenem prvem polčasu (46:46) so v nadaljevanju strnili svoje vrste in stopili na plin. Odločilna je bila tretja četrtina, ki so jo dobili s kar 40:16 in tako tekmo mirno pripeljali do konca.

Krka je upravičila vlogo favorita, čeprav so na začetku gostje povedli z 11:0. Trener Novomeščanov Gašper Okorn je hitro zahteval minuto odmora, med katero je glas povzdignil tudi kapetan Rok Stipčević, da tako ne morejo igrati. Domači so se nato zbrali in do konca prve četrtine zmanjšali zaostanek (25:27). V nadaljevanju pa so s slabo obrambo znova dovolili Podčetrtku, da se je razigral. V 15. minuti so imeli gostje 10 točk naskoka (38:28). Krka se je ob koncu prvega polčasa prebudila in pred iztekom prvega polčasa uspela izenačiti na 46:46.

V drugem delu srečanja so Novomeščani zaigrali kot prerojeni, z delnim izidom 20:5 so pobegnili na 66:55. Gostje niso mogli držati priključka. Domači so odlično metali od daleč, zadeli so kar 16 trojk iz 29 poskusov. V 33. minuti je razlika znašala že 30 točk, tekma je bila odločena, zato je Okorn proti koncu priložnost namenil tudi košarkarjem, ki dobijo manj priložnosti.

»Na koncu je rezultat res prepričljiv, ampak to, kar smo pokazali v prvem polčasu, ni najboljši znak za četrtfinale. Vzel sem dve minuti odmora, kjer se nismo pogovarjali, ampak se drli eden na drugega, saj se je bilo treba prebuditi. Dobili smo 46 točk v prvem polčasu. Tudi sami smo jih dali toliko in po neki logiki bi morali voditi za 10 točk, ampak bili smo povsem brez obrambe. V tretji četrtini smo postavili stvari na svoje mesto, bili smo bolj živi, bolj agresivni v obrambi in na koncu tekmo mirno pripeljali do konca. Gremo na drugo tekmo v Podčetrtek in upam, da smo se iz te tekme kaj naučili,« je dejal Okorn.

Krkaše druga tekma s Podčetrtkom čaka v nedeljo, igra se na dve zmagi.

Liga Nova KBM, četrtfinale, prve tekme:

Krka : Terme Olimia 113:78 (25:27, 46:46, 86:60)

Krka: Stergar 21 (8:8), Cerkvenik 10 (2:5), Stipčević 19 (6:7), Stavrov 9, Vucić 11 (3:4), Jurkovič 4, Spasojević 17 (0:1), Špan 15, Plut 4, Bobnar 3.

Terme Olimia Podčetrtek: Muratović 10 (1:2), Kosič 17 (5:5), Strnad 4 (1:1), Škorjanc 2 (0:3), Bizjak 2, Stoimenov 6 (2:5), Čebular 13 (1:3), Atanacković 11 (0:1), Tadić 13 (3:5).

Besedilo in fotografije: R. N.

Zvočni zapisi Gašper Okorn po tekmi Gašper Okorn po tekmi

Galerija