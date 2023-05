V SiDG zanikajo selitev sedeža družbe, kočevski župan jim ne verjame povsem

Kočevski sedež družbe Slovenski državni gozdovi SiDG obnove ni dočakal. (Foto: arhiv DL)

Kočevje - V družbi Slovenski državni gozdovi zanikajo informacije, da bi utegnila družba svoj sedež in zaposlene iz občine Kočevje preseliti drugam. V podjetju trenutno poteka le prerazporejanje zaposlenih, saj SiDG za prostore na Reški cesti, kje je začasni sedež, poteče pogodba, zatrjujejo. Kočevski župan Vladimir Prebilič pojasnilom ne verjame povsem.

Kočevski občinski svet je na torkovi seji sprejel sklep, s katerim je vlado pozval, naj zagotovi ohranitev sedeža SiDG v Kočevju, vključno z vsemi delovnimi mesti. Kot je na seji povedal župan Prebilič, vse več znakov kaže, da naj bi skušala država sedež družbe prinesti drugam, kar naj bi občinskemu vodstvu potrdili tudi različni viri. Pri tem dosedanjim pojasnilom vodstva ne verjame povsem, je dejal.

Na prenos sedeža bi lahko po njegovih besedah med drugim kazalo tudi dejstvo, da je 22 zaposlenih na SiDG prejelo nove pogodbe o zaposlitvi, na katerih je kot kraj opravljanja dela navedena Vrhnika.

V SiDG informacije zanikajo. "Sedež podjetja SiDG je v Kočevju, kjer je in bo še naprej delalo največ zaposlenih SiDG, in sicer tretjina od 375 vseh zaposlenih," so navedli za STA. To so, kot navajajo, pojasnili tudi županu in občinskim svetnikom, "vendar žal ugotavljamo, da nekateri SiDG zlorabljajo za politizacijo in nabiranje političnih točk".

V podjetju načrtujejo prerazporeditev zaposlenih. Družba se je namreč lani preselila v najete prostore na Reški cesti v Kočevju, za čas, dokler ne obnovi prostorov na Marofu v Kočevju. A obnova, ki bi morala biti končana konec lanskega leta, ni stekla, junija pa jim bo potekla najemna pogodba za prostore na Reški cesti. Zato so, kot pravijo, za vseh 49 zaposlenih na Reški cesti prisiljeni najti druge prostore. Prerazporediti jih nameravajo na tri lokacije, kjer ima SiDG prostore že v lasti ali jih ima v dolgoročnem najemu, a trenutno niso optimalno izkoriščeni, med drugim v prostore na Vrhniki.

Največji del zaposlenih na Reški cesti se bo tako preselil na sedež hčerinskega podjetja Snežnik v Kočevsko Reko, del v prostore SiDG Logistike v Kočevju, del pa v prostore Vrhniki, ki jih je družba dolgoročno najela leta 2021, pojasnjujejo. Kot dodajajo, se bo iz občine Kočevje v službo na Vrhniko vozilo le deset zaposlenih. Skupno nameravajo sicer na ravni celotne države prerazporediti 22 zaposlenih, ki so dobili v podpis nove pogodbe.

Glede prostorov za vodstvo pojasnjujejo, da bo zdajšnje vodstvo enako kot prejšnje delo še naprej opravljalo na dveh lokacijah - v občini Kočevje in na Vrhniki. "Po novem bo imelo pisarno v Kočevski Reki in na Vrhniki, kjer so bili prostori že od začetka najema zasnovani tako, da so bili urejeni tudi prostori za poslovodstvo družbe," so navedli.

V družbi pa zaenkrat ne načrtujejo prenove prostorov na Marofu, saj bi ta skupaj z nakupom stala pet milijonov evrov, medtem ko je bila v strateškem načrtu poslovanja SiDG, ki ga je potrdila vlada, naložba ocenjena na pol manj. Prav tako ne načrtujejo nakupa ali najema dodatnih poslovnih prostorov, saj menijo, da morajo najprej izkoristiti tiste, ki jih imajo že v lasti ali v dolgoročnem najemu. Navajajo še, da se želijo trenutno osredotočiti predvsem na prestrukturiranje podjetja Snežnik.

V Slovenskem državnem holdingu, ki od novembra lani upravlja kapitalsko naložbo v SiDG, z informacijami o selitvi sedeža družbe niso seznanjeni, prav tako v zvezi s tem niso sprejeli nobene upravljavske odločitve, pravijo. Informacij o selitvi so preverili tudi pri vodstvu SiDG in ugotovili, "da sedež SiDG ostaja v Kočevju in gre le za odločitev o prerazporeditvi dela zaposlenih na lokacije, kjer ima SiDG poslovne prostore v lasti ali v dolgoročnem najemu", so zapisali.

