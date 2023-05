V nočnem požaru opečen 30-letni stanovalec, ostali so se rešili

Ponoči je zagorelo v hiši v Ulici Talcev v Straži. (Foto: PGD Dolenja Straža)

Ponoči ob 1.46 je, kot smo že poročali, zagorelo v stanovanjski hiši v Straži. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je zagorelo v kuhinji v zgornjih prostorih hiše. Gasilci so iz prostorov rešili 30-letnega stanovalca, ki je v požaru utrpel opekline, in požar pogasili. Ostali stanovalci so še pravočasno zapustili hišo.

Kriminalisti bodo danes opravili ogled požarišča in ugotavljali vzroke za nastanek požara, v katerem je po nestrokovni oceni nastalo za okoli 10.000 evrov škode. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo

Goljufi, ki se izdajajo za uslužbence komunalnega podjetja

Včeraj so bili policisti ponovno obveščeni o drzni tatvini na območju PP Brežice. Okoli 10.30 sta se na dvorišče stanovanjske hiše v Dednji vasi pripeljala dva moška. S pretvezo, da gre za uslužbence komunalnega podjetja in naj bi pregledovali prostore zaradi namestitve opreme, sta vstopila v hišo. Eden je v pogovoru zamotil starejšo stanovalko, drugi pa je izkoristil njeno nepozornost, pregledal prostore in izmaknil zlat nakit. V dopoldanskih urah je bilo v času odsotnosti stanovalcev vlomljeno tudi v sosednjo hišo. Neznanci so pobrali denar in nakit, okoliščine pa policisti še preiskujejo. Občane pozivajo, naj bodo ob obiskih neznancev še posebej previdni in naj se prepričajo o namenu obiska. Če posumijo, da gre za goljufe, naj o tem takoj obvestijo policijo na številko 113.

Žrtve tovrstnih kaznivih dejanj so predvsem starejši, tatvine pa so bolj pogoste v dopoldanskem času. Storilci žrtve zamotijo s pogovorom in se predstavljajo kot delavci elektro, komunalnih ali gradbenih podjetij, odkupovalci železa, serviserji in podobno. Njihov glavni namen je, da žrtev zvabijo iz hiše in preusmerijo njeno pozornost, sostorilci pa v tem času vstopijo v hišo inpoberejo, kar je vrednega. Oškodovanci največkrat šele po njihovem odhodu ali celo v naslednjih dneh ugotovijo, da so bili okradeni. Občanom policija svetuje, da so ob nenapovedanih obiskih neznancev še posebej pozorni. Tujcev naj ne vabijo v hiše in jih imajo ves čas pod nadzorom. Tudi v primeru, da hišo zapustijo le za kratek čas ali ob delu na bližnjem vrtu, naj vrata zaklepajo in imajo ključ pri sebi. Ob pojavu sumljivih oseb naj bodo pozorni na njihov osebni opis, si zapišejo registrsko številko vozila in o tem takoj obvestijo policiste na številko 113.

Voznici lažje poškodovani

Včeraj okoli 13. ure se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih vozil na cesti med Hinjcami in Sevnico. Sevniški policisti so ugotovili, da je za trčenje odgovorna 47-letna voznica, ki je zaradi vožnje po levi strani trčila v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 34-letna voznica. Obe voznici, ki sta se v nesreči lažje poškodovali, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Pijan s ceste, odnesel jo je brez poškodb

V minuli noči je v naselju Libna na območju PP Krško 31-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Poškodoval se ni, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,49 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

Našli ukraden avtomobil

Policisti PP Novo mesto so pri naselju Brezje našli avtomobil, ki je bil med 9. 5. in 11. 5. ukraden z dvorišča stanovanjske hiše v Gorenjih Kamencah. Ugotovili so, da je kaznivega dejanja osumljen 37-letni moški, kateremu so že včeraj zaradi kaznivega dejanja roparske tatvine odvzeli prostost in ga pridržali. Osumljenca so letos, kot smo poročali, že 21-krat obravnavali zaradi kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete. Osebni avtomobil so zasegli in ga vrnili oškodovancu.

Vlomi in tatvine - električni vodniki in baker nenehno menjajo 'lastnike'

V Trebnjem je v noči na četrtek nekdo vlomil v gostinski lokal in ukradel denar. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Med 10. 5. in 11. 5. je v Brežicah neznanec vlomil v skladišče podjetja in ukradel električne vodnike. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 4.000 evrov škode.

V Velikih Malencah na območju PP Brežice je med 9. 5. in 11. 5. nekdo vlomil v skladišče gostinskega lokala in odnesel več steklenic in pločevink s pijačo. Z vlomom in tatvino je nastalo za okoli 350 evrov škode.

V noči na četrtek je na Otočcu nekdo s strehe garaže ob stanovanjski hiši potrgal bakrene žlebove in povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Dva tihotapca, veliko migrantov

Med kontrolo prometa na Obrežju so policisti včeraj okoli 18.30 ustavili osebni avtomobil italijanskih registrskih oznak. Državljan Italije je prevažal tri državljane Iraka, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Na območju Dobove so nekaj pred 19. uro ustavili še en osebni avtomobil italijanskih registrskih oznak. Džavljan Ukrajine z dovoljenjem za bivanje v Italiji je prevažal šest državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Državljanu Italije in državljanu Ukrajine so odvzeli prostost in jima zasegli osebna avtomobila. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Dobova, Rigonce, Slovenska vas) izsledili in prijeli 24 državljanov Pakistana, 20 državljanov Bangladeša, 14 državljanov Šrilanke, 13 državljanov Indije, deset državljanov Afganistana sedem državljanov Maroka, pet državljanov Nepala, štiri državljane Konga, tri državljane Kube, državljana Kameruna, državljana Turčije in državljana Irana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 74. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 205 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in sedem nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara, iskanja pogrešane osebe, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

