Ledeni možje bodo sveži, Zofka pa ne tako mokra

12.5.2023 | 11:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL; V. K.)

Ledeni možje, ki godujejo od danes do nedelje in po ljudskem izročilu prinašajo hladne dni sredi maja, ne bodo razočarali. Bolj sveže in deževno vreme, ki nas spremlja že nekaj časa, se bo namreč nadaljevalo. Medtem pa na ponedeljkov god sv. Zofije, ki po ljudski tradiciji prinaša dež, tega ne bo toliko kot ta konec tedna.

Vreme se bo nekako ujemalo z ljudsko modrostjo, povezano z ledenimi možmi, saj nas čaka obdobje razmeroma hladnega, svežega vremena s pogostimi padavinami. "Sicer ne bo ves čas deževalo, a vseeno bodo plohe kar pogoste," je dejal meteorolog Blaž Šter z Agencije RS za okolje (Arso).

Danes, ko goduje prvi od treh ledenih mož, sv. Pankracij, in v soboto, na god sv. Servacija, bo večinoma oblačno, bo tudi nekaj malega sončnega vremena, a ne dosti. Pojavljale se bodo plohe, ki bodo možne že v dopoldanskem času. Temperature bodo nekoliko višje kot v četrtek, danes okoli 15 stopinj Celzija, v soboto do 18 stopinj. Obilnejše deževje je nato napovedano za nedeljo, ko je god sv. Bonifacija in ko bo spet hladneje.

Kaj pa uscana Zofka?

V ponedeljek, 15. maja, ko goduje sv. Zofija, v ljudskem jeziku znana kot polulana ali uscana Zofka, pa se bo vreme vsaj prehodno malo umirilo. Morda bo tudi nekaj več sonca, a posamezne plohe ne moremo čisto izključiti, je povedal meteorolog Šter.

Takšno nestanovitno in hladnejše vreme v tem času ni nič neobičajnega, saj naše kraje v tem obdobju leta še lahko dosežejo izrazitejše ohladitve. Letos se bo, kot kaže vremenska napoved, obdobje nestanovitnega vremena nadaljevalo še po ledenih možeh. "Za prihodnji teden ni videti, da bi imeli kakšno bistveno izboljšanje vremena," je še dodal Šter.

STA; M. K.