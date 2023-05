Program zdravstvena nega: Prva generacija v velnesu

12.5.2023 | 14:30

Direktorica in ravnateljica SIC Brežice Mojca Tomažin pravi, da je program zdravstvena nega posebnega pomena za Posavje.

Ravnateljica višje strokovne šole Brežice Hermina Vučajnk Šarić je izrazila veselje ob uvedbi štufijskega programa velnes.

V prenovljenih prostorih šole so dijaki prikazali med drugim prvo pomoč otroku, če se mu zatakne tujek. (Vse foto: M. L.)

Brežice - V Strokovno izobraževalnem centru (SIC) Brežice so včeraj slovesno odprli prenovljene prostore. Direktorica in ravnateljica centra Mojca Tomažin je povedala, da so dogodek nameravali organizirati že dosti prej, a jim je načrte prekrižala korona.

Predstavila je srednješolske in višješolske programe centra. »Na srednješolski stopnji so to programi trgovec, iz katerega se je pravzaprav vse skupaj razvilo, saj je bila v Brežicah že leta 1921 ustanovljena meščanska šola, ki je imela obrtniško-trgovski značaj. Kasneje so se trgovcem pridružili še ekonomski tehniki, tako da smo za starejše generacije še vedno bolj znani pod imenom Ekonomska in trgovska šola Brežice. Pred nekaj leti smo obhajali tudi že 20. obletnico Višje strokovne šole Brežice, s katero si delimo prostore, skupne službe in del kadra. Kasneje smo si z veliko vloženega truda predvsem s strani mojega, žal pokojnega, predhodnika Martina Šoška izborili še program predšolska vzgoja, ki ga vrsto let uspešno izvajamo in s tem prispevamo k temu, da je v posavskem prostoru zaposlenih že kar nekaj »domačih« vzgojiteljic/vzgojiteljev. In zdaj je tu še naš najmlajši srednješolski program zdravstvena nega,« je povedala direktorica.

Program zdravstvena nega je po njenih besedah materialno, tehnično, organizacijsko največji zalogaj, ker morajo zanj imeti specializirane učilnice z drago opremo, ki jo morajo redno prenavljati in nadgrajevati, ker želijo slediti novostim v kliničnem okolju. V šoli so prepričani, da je program zdravstvena nega posebnega pomena za Posavje, kjer deluje med drugim Splošna bolnišnica Brežice.

Prenovljene prostore so odprli na predvečer 12. maja, mednarodnega dneva medicinskih sester. »Na ta dan se je leta 1820 rodila prva medicinska sestra na svetu, znamenita Florence Nightingale, ki se je s svojim delom zavzemala za korenito zdravstveno reformo, socialno zdravstvo in prijaznejše razmere v britanskih bolnišnicah, velik korak pa je naredila v krimski vojni med letoma 1854–1855, ko so njena poročila seznanila svet z grozotami z bojišč – kako aktualno zveni vse to! Vsako leto se 12. maja poklonimo njenim pogumnim dejanjem, na katera spomin s svojo predanostjo in odgovornostjo ohranjajo sodobne medicinske sestre. Ob tem pa nikakor ne moremo mimo izjemno pomembne osebnosti za zdravstveno nego in javno zdravje v Sloveniji – Angele Boškin, rojene leta 1886, ki je bila prva šolana medicinska sestra - diplomirala je leta 1918 za poklic »skrbstvena sestra« na Dunaju. S svojim strokovnim delom in odnosom do dela, znanja in ljudi je dala pomemben pečat poklicu in stroki,« je povedala direktorica SIC Brežice Mojca Tomažin.

Ravnateljica višje strokovne šole Brežice Hermina Vučajnk Šarić vidi v uspešni prenovi prostorov in včerajšnjem odprtju potrditev, da SIC Brežice raste in se razvija in da je ta šola prepoznala moč pozitivnega sodelovanja in povezovanja z okoljem ter z različnimi ustanovami v Posavju.

Kot je rekla ravnateljica, so Višjo strokovno šolo, ki deluje v okviru SIC Brežice, ustanovili pred 23. leti in je omogočala redni in izredni študij ekonomije. Z letošnjim študijskim letom pa je šola vpisala prva generacijo študentov novega programa velnes. Po ravnateljičinih besedah v njem študenti pridobijo znanje predvsem s področja zdravstva in tudi ekonomije. Študij velnesa lahko vpišejo maturanti ne glede na to, kateri srednješolski program zaključijo.

»Študij velnesa, kot najhitreje rastoče panoge v svetu zdravega življenja, omogoča študentom pridobitev aktualnih strokovnih znanj za načrtovanje, organiziranje in vodenje ter promoviranje velneških storitev. Med izbirnimi moduli znotraj študijskega programa se je šola odločila za izvajanje modula Duševni velnes, saj šola pripisuje izjemen pomen zagotavljanju in ohranjanju duševnega zdravja v naši družbi,« je povedala Ravnateljica višje strokovne šole Brežice Hermina Vučajnk Šarić.

Zbrane na včerajšnji slovesnosti je nagovoril tudi brežiški podžupan Bogdan Palovšnik. Prireditev, ki sta jo povezovala Pavlina Urek in Luka Ogorevc, so popestrili dijaki s pevsko plesnimi nastopi.

Udeleženci so v okviru včerajšnjega dogodka lahko obiskali improvizirano zdravniško ordinacijo, kjer so dijaki opravili nekatere hitre preglede, kot je merjenje krvnega tlaka.

M. L.

Galerija