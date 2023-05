Delovna nesreča v gozdu

12.5.2023 | 18:50

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes ob 13.56 se je v naselju Osredek pri Krmelju, občina Sevnica, pri delu v gozdu poškodoval občan. Posredovali so reševalci NMP Laško, ki so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Celje.

Ob 15.26 so v ulici Na Žago v občini Straža gasilci PGD Dolenja Straža kot prvi posredovalci pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri oskrbi in prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.

Ob 12.24 pa so v Velikih Laščah gasilci PGD Velike Lašče nudili pomoč reševalcem pri dvigu poškodovane občanke.

M. K.