Podeljene nagrade OHS Award - javnost nagradila vrtec Čebelica

13.5.2023 | 09:30

Vrtec Čebelica - slike z odprtja lanskega septembra (arhiv; Občina Kočevje)

Ljubljana/Kočevje - V Ljubljani so te dni podelili nagrade OHS Award izbranim arhitekturnim projektom, ki so bili predstavljeni v okviru arhitekturnega festivala Odprte hiše Slovenije. Nagrajeni so bili po trije projekti v kategoriji javnih objektov in zasebnih objektov.

Za nagrade so bili nominirani vsi projekti, ki jih je strokovna žirija uvrstila v letni program festivala Odprte hiše Slovenije, katerega poslanstvo je predstavitev dobre arhitekture in približevanje pomena kakovostno grajenega prostora najširši javnosti. Obiskovalci festivala so si lahko ogledali 80 projektov različnih arhitekturnih tipologij. Glasovanje je potekalo na spletu, oddanih je bilo skupno več kot 8000 glasov.

V kategoriji javnih objektov je nagrajena Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije (avtorji arhitekture: Studio.a+v), ki s svojo zasnovo učencem pripoveduje o svoji dvojnosti: o šoli kot izobraževalni ustanovi, kjer posameznik sledi skupnim vzorcem vedenja in izobraževanja, in o šoli kot prostoru druženja, ki podpira razvoj posameznika kot individualnega subjekta s svojo voljo, ustvarjalnostjo, sposobnostmi in domišljijo, piše v utemeljitvi nagrade.

Nagrajen je tudi projekt Tehnološki park Ptuj (avtorji - arhitektura: Styria arhitektura d.o.o., interier: Biro Biro d.o.o.). Pri omenjenem projektu gre za prenovo in dozidavo stavbe nekdanjega oficirskega paviljona opuščene vojašnice na Ptuju, ki so jo arhitekti prenovili za potrebe novega tehnološkega parka.

Javnost pa je v kategoriji javnih objektov nagradila še nov Vrtec Kočevje - enota Čebelica (avtorji - arhitektura: Svet vmes, krajinska arhitektura: Kolektiv Tektonika), ki sanira degradirano območje v središču Kočevja ter na eni sami lokaciji zgosti vzgojno-izobraževalni program, nekoč lociran v drugih neustreznih objektih.

V kategoriji zasebnih objektov je nagrada pripadla vili na Podmarku. Vilo je prvotno zgradil italijanski arhitekt Pietro Venuti po koncu prve svetovne vojne. Notranjost vile je bila skozi čas grobo predelana. Od prvotne zasnove se je ohranila zgolj osnovna nosilna konstrukcija, streha in kamnito opečna fasada. Vila in vrt se trenutno prenavljata (avtorji arhitekture: OUT d.o.o.), cilj prenove pa je vzpostaviti prvotno razporeditev prostorov in živahen originalni kolorit objekta.

Nagrado je prejel tudi projekt Meksika 2.0. - Novo poglavje / Novo obdobje (avtorica arhitekture: MA_ST_AR, Maja Stamenković). Navdih za prenovo stanovanja je bil dialog med umetnostjo in arhitekturo. Izčiščenost obstoječega volumna stavbe omogoča umestitev novega z minimalnimi posegi, obenem pa spodbuja veliko domišljije, kreativnega pristopa, ustvarjalnosti in razmišljanja izven okvirja.

V kategoriji zasebnih objektov pa je bila nagrajena še Hiša na Krasu (avtor arhitekture: RVA arhitekturna delavnica), ki stoji na robu nekoč kamnoseške vasice na Krasu, kjer se vas izteka v okoliška polja. Naročnika sta želela rekonstruirati in dograditi manjšo obstoječo hišo in jo spremeniti v zdrav, trajnosten družinski dom, povezan z lokalnim izročilom.

STA; M. K.