Umrl je Janez Šter

13.5.2023 | 10:40

Janez Šter (drugi z leve) skupaj z Andrejem Andrijaničem, Janezom Gregoričem in Božom Kočevarjem med srečanjem članov Začasnega kolektivnega poslovodnega organa iz leta 1982 lani oktobra pred tovarno Revoz. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Konec minulega tedna se je za vedno poslovil Janez Šter, eden izmed deveterice strokovnjakov z različnih področij, ki so kot deveterica direktorjev tako imenovanega Začasnega kolektivnega poslovodnega organa leta 1982 prevzeli v tistem trenutku praktično že odpisano novomeško Industrijo motornih vozil. Preprečili so zaprtje tovarne, zagnali proizvodnjo, tovarno sanirali in IMV znova postavili na noge, leta pozneje pa so iz nje zrasla podjetja Revoz, Adria Mobil, TPV in še nekatera druga, ki še danes uspešno poslujejo.

Janez Šter je na svoji bogati poklicni poti med drugim vodil lesni podjetji Alples in Slovenijales, pomembno sled pa je pustil tudi v slovenskem smučanju, kjer je bil med drugim tudi dolgoletni predsednik organizacijskega odbora pokala Loka, enega največjih mednarodnih smučarskih tekmovanj otrok.

I. V.