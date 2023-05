Deževnica namesto pitne vode - Voda, ki brezplačno pada z neba

13.5.2023 | 15:00

Bojan Kekec

Novo mesto - Deževnica s streh navadno odteka po žlebovih v ponikalnice oziroma v urbanih naseljih naprej po meteorni kanalizaciji v vodotoke. Neizrabljena in brez vsake koristi. Po drugi strani s čisto pitno vodo, prečiščeno in obdelano po sodobnih postopkih, ki v naša prebivališča prihaja tudi po več deset kilometrov dolgih ceveh vodovodnega omrežja, spiramo vsebino straniščnih školjk, peremo perilo in zalivamo vrtove, čeprav bi to lahko počeli z deževnico.

Z deževnico, vodo, ki pada brezplačno z neba, lahko v veliki meri nadomestimo čisto pitno vodo, prečiščeno z najsodobnejšo tehnologijo – Ne le za zalivanje vrtov, tudi za splakovanje stranišč, pralne in pomivalne stroje ter pranje avtomobilov – Celo preprečevanje poplav – Tudi ekonomski učinki – Naložba hitro povrnjena – Spodbude?

I. Vidmar