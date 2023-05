FOTO: Trebanjski čebelarji imajo nov prapor

13.5.2023 | 17:40

Čebelarsko društvo ima nov prapor. Na levi praporščak Stane Horvat, na desni pa predsednik društva Anton Koželj.

Prireditve so se udeležili številni čebelarji.

Na Lanšprežu so spominsko ploščo dobili: Jurij Jonke, Jožef Jerič in Fran Levstik.

Lanšprež - Čebelarsko društvo Trebnje je danes dopoldan na Lanšprežu pripravilo prireditev, na kateri so slovesno razvili nov prapor. »Prejšnji je bil star 33 let in je bil že kar dotrajan, saj je veliko prepotoval. S sabo smo ga vzeli na različne prireditve, slavja, pa tudi na pogrebe čebelarjev. Zob časa ga je že načel, zato smo se odločili za novega. Prapor je naš ponos, verjamem, da nam bo tudi ta služil več desetletij,« je povedal predsednik društva Anton Koželj.

Prireditve so se med drugim udeležili tudi trebanjska županja Mateja Povhe in mirnski župan Dušan Skerbiš ter podpredsednik Čebelarske zveze Slovenija Marko Alauf, prapor pa je blagoslovil ljubljanski stolni prošt Jožef Lap, ki je pred tem v kapeli na Lanprežu daroval mašo v spomin na Petra Pavla Glavarja.

Čebelarstvo ima v Trebnjem že dolgo brado. Najstarejši zapiski o delovanju društva segajo v leto 1909, kar velja tudi za njegov začetek. »A s čebelarstvom so se nekateri Trebanjci ukvarjali že prej. Sedem jih je bilo namreč vključenih v prvo čebelarsko društvo na Kranjskem, ki je nastalo leta 1873,« pravi Koželj.

Društvo je v vseh teh letih doživelo številne vzpone in padce, spreminjalo se je tudi število članov. Danes jih je v društvo vključenih nekaj več kot 80. Velik poudarek dajejo izobraževanju svojih članov, varstvu čebel in njihovemu pomenu za človeštvo, znanje pa prenašajo tudi na mlajše rodove. »Na trebanjski šoli imamo čebelarski krožek, v torek bomo slovesno namenu predali nov šolski čebelnjak,« še dodaja Koželj, ki je obenem tudi predsednik regijske čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja.

Čebelarji pod njegovim vodstvom so že pred leti obnovili kapelo na Lanšprežu, v kateri je pokopan Peter Pavel Glavar, duhovnik in začetnik čebelarstva na Slovenskem. Skrbijo, da je območje skrbno urejeno. Lani so za kapelo postavili tudi regijski učni čebelnjak, že prej pa so posadili več kot 60 visokodebelnih starih sort jablan in hrušk; vse z namenom nadaljevati Glavarjevo delo.

Na današnji prireditvi so odkrili tudi tri nova spominska obeležja, na katerih so zapisana imena pomembnih čebelarjev. Poleg Petra Pavla Glavarja in Emila Rothschütza, ki so jima že pred leti postavili obeležje, so spominsko ploščo dobili še Jurij Jonke, Jožef Jerič in Fran Levstik. »Vsi ti možje so pomembno prispevali k razvoju čebelarstva po Glavarju,« je poudaril Koželj.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija