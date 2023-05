Lažne grožnje z nasiljem tudi na dolenjskih šolah

14.5.2023 | 16:00

Simbolna slika (Foto: Dreamstime)

Po tragičnih dogodkih v Srbiji tudi slovenska policija prejema povečano število prijav in informacij, ki bi bile lahko povezane z medvrstniškim in drugim nasiljem. Čeprav mladostniki izrečene grožnje razumejo kot šalo, se policija odzove na vsako takšno prijavo. Ob tem svetujejo pogovor z mladostniki o neprimernosti takšnega načina komunikacije.

V zadnjem času se namreč med mladostniki pojavljajo različne grožnje, fotografije, seznami in načrti šol, ki pa marsikdaj niso mišljene resno oziroma jih mladostniki jemljejo kot šalo. V tem tednu se je to, kot smo poročali, med drugim zgodilo tudi na mirnopeški osnovni šoli, kjer se je enemu od učencev zdel dober »hec«, da je drugim učencem grozil s smrtjo.

V policiji se sicer odzovejo na vsako prijavo ter po potrebi izvedejo prve nujne ukrepe za zaščito žrtev ter ugotavljajo vse okoliščine prijave. Teh prijav je bilo v zadnjih dneh več. Policisti pozornost namenjajo resnosti groženj, pri čemer poudarjajo, da vsaka prejeta informacija, zlasti ko se ta nanaša na nepremišljena ravnanja otrok, ki so te dni pod vtisom tragičnih dogodkov, še nujno ne predstavlja resne grožnje v njihovem okolju. Mladostniki zaradi svoje mladosti, neizkušenosti in včasih tudi nezrelosti ali želje po pozornosti izrečejo določene grožnje, objavijo fotografije, govorijo ali pišejo o nasilnih ravnanjih, ki jih nameravajo storiti, čeprav tega v resnici ne bi storili.

"Da bi mladostniki razumeli, da tovrstne izjave in objave niso primerne, se je z njimi treba pogovarjati o mejah dovoljenega, o tem, da to ni primeren način komunikacije, da besede lahko bolijo, prizadenejo, povzročajo strah, paniko in da imajo tovrstne izjave lahko elemente kaznivega dejanja," še opozarja policija.

Dolenjska ni izjema

''Lahko potrdimo, da smo v zadnjem času prejeli posamezne prijave, naznanila, obvestila in informacije, ki bi bile lahko povezane z medvrstniškim nasiljem. Po tragičnih dogodkih v Srbiji pa v nobenem primeru na našem območju ni bilo ugotovljeno, da bi otroci ali mladostniki v šolske prostore prinesli orožje oziroma za grožnje dejansko uporabili orožje. Konkretnih primerov ne moremo pojasnjevati, saj je v dejanjih, v katere so vključeni otroci, potrebno izhajati iz zaščite koristi otrok, njihove zasebnosti in integritete,'' so nam na naše poizvedovanje odgovorili na Policijski upravi Novo mesto.

V policiji redno sodelujejo z vodstvi vzgojno izobraževalnih zavodov in strokovnimi sodelavci, sodelovanje pa so v zadnjem obdobju še okrepili. To vključuje skupne preglede in osvežitve varnostnih ocen ter svetovanje, kako ravnati v primeru morebitnih groženj in povečanih tveganj.

''Tako kot v preteklosti se odzivamo na pobude vodstev šol ali pa na podlagi lastnih ocen in zaznav v bližini šol povečamo svojo prisotnost in na ta način delujemo preventivno ter zagotavljamo občutek varnosti. Prav tako že ves čas sodelujemo pri različnih preventivnih aktivnosti in projektih v šolskem prostoru na način, da svetujemo in opozarjamo na določene nevarnosti in tveganja ter spodbujamo odgovorne osebe k takojšnjemu reagiranju, še toliko bolj pa ob morebitnih pojavih groženj ali dogodkov z elementi nasilja. Pri izvajanju preventivnih aktivnosti veliko pozornosti namenjamo ozaveščanju otrok in mladostnikov, s ciljem odvračanja nasilne komunikacije in nasilnih ravnanj. Odzivamo se tudi na potrebe staršev, učiteljev in drugih institucij, ki zaznavajo tovrstno problematiko,'' je še zapisala predstavnica za odnose z javnostmi PU Novo mesto Alenka Drenik.

M. K.