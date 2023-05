Tudi zvečer nesreča na dolenjski AC; z gasilci do preminulega

14.5.2023 | 09:00

Sinoči ob 18.22 je na avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, poškodovano vozilo odmaknili na odstavni pas in usmerjali promet do prihoda policije in delavcev DARS-a. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

V stanovanju preminula oseba

Ob 20.57 so na Cesti Kozjanskega odreda na Senovem, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli stanovanjska vrata in s tem omogočili policistom in reševalcem NMP Krško dostop do preminule osebe.

Povečana nevarnost plazov

Geološki zavod Slovenije obvešča, da je danes, zaradi napovedanih povečanih padavin, povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov predvsem v vzhodnem delu Slovenije, plazovi se lahko pojavijo tudi v ostalih predelih. Nevarnost se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Prebivalci naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode. V primeru pojava sprememb na tleh ali objektih ter v primeru sprožitve plazu pokličite na številko 112.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Kovis Brezina in Brežice silosi predvidoma med 6.40 in 16. uro, na območju TP Brežice opekarna in Brežice hladilnica pa med 6. in 6.30 uro ter predvidoma med 16. in 16.30 uro.

M. K.