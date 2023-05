ŠD SU že v finalu

14.5.2023

Novomeški ŠD SU, ki brani naslov državnega prvaka, je v drugi polfinalni tekmi končnice 1. SNTL za moške doma premagal Kemo Murexin s 4:1. Ker so bili Novomeščani v gosteh boljši s 4:3, so se že uvrstili v finale. Kdo bo njihov nasprotnik, bo znano šele v sredo, 17. maja, saj je Maribor po porazu v prvi tekmi z 2:4 doma premagal Fužinar Inter Diskont I s 4:3.

Novomeščani so v prvi polfinalni tekmi končnice v Puconcih do zmage prišli šele v sedmem dvoboju, ko je bil Jožko Omerzel boljši od Luke Norčiča, bolj prepričljivi pa so bili v svoji dvorani v Športnem centru Livada. Toda tudi na drugi tekmi so Pucončani nudili več kot dostojen odpor, vendar brata Uroš in Jure Slatinšek nista dovolila presenečenja. Mlajši Uroš, ki je tudi trener novomeške ekipe, je v prvem dvoboju s 3:1 premagal Norčiča, Jure je bil s 3:0 boljši od Damjana Zelka, po njuni zmagi v dvojicah, ko sta bila v izenačenem obračunu s 3:2 (-6, -9, 10, 5, 10) boljša od Zelka in Tomaža Pelcarja, pa je končni izid postavil najboljši igralec lige, Uroš Slatinšek, ki je bil s 3:1 boljši od najboljšega igralca gostov, Pelcarja. Prav Pelcar je z zmago proti Omerzelu dosegel edino zmago za Pucončane.

V sredo so Ravenčani doma premagali Mariborčane, ki so na najboljši možni način začeli drugo polfinalno tekmo končnice, saj je Gregor Komac s 3:2 7, 11, -3, -5, 9) premagal Mitjo Horvata, Tomaž Roudi pa je bil s 3:0 boljši od Andreja Bača. Ravenčani so se vrnili v igro po zmagi Darka Jamška nad Matevžem Črepnjakom ter dvojica Jamšek in Horvat, ki je bila boljša od Komaca in Črepnjaka. Za novo mariborsko vodstvo je poskrbel Komac, ki je s 3:1 ugnal Bača, za novo izenačenje pa je z zmago nad Črepnjakom poskrbel Horvat. O končnem zmagovalcu je odločal dvoboj med Roudijem in Jamškom, ki je s 3:2 (5, -7, 3, -11, 4) pripadel Mariborčanu.

