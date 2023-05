V predzadnjem krogu Krka in Krško poražena

14.5.2023 | 10:00

Ob prihodu na stadion v Rogaški Slatini. Krkaši so nato že v 17. minuti zaradi rdečega kartona Ejupu igrali z igralcem manj. (Foto: FB NK Rogaška)

V 29. krogu 2. SNL so včeraj odigrali še zadnje štiri tekme. Do zmag so prišli nogometaši Beltincev Klime Tratnjek in Ilirije. Prvi so s 3:0 v gosteh premagali Fužinar, Ilirija pa je bila doma s 3:1 boljša od Krškega. Preostali tekmi sta se končali brez zmagovalcev.

Bistrica se je proti Rudarju na domači zelenici razšla z izidom 2:2, po točko pa sta po remiju brez golov prejela še Triglav in Jadran.

Nogometaši Rogaške pa so po petkovi domači zmagi proti Krki z 1:0 znova na vrhu razpredelnice v 2. SNL. Izkoristili so poraz Aluminija na domači zelenici proti Primorju eMundii (0:1).

Edini zadetek za Rogaško je proti Novomeščanom dosegel Emanuel Mihalić v 58. minuti. Gostom je delo otežil rdeč karton Lea Ejupa v 17. minuti.

Aluminij je dvoboj začel uro kasneje, a proti ekipi iz Ajdovščine nikakor ni našel poti do gola. So pa na drugi strani Primorci zadeli v 49. minuti, ko je bil natančen Marko Nunić. Do konca so mrežo ohranili nedotaknjeno in razveselili tudi nogometaše Rogaške.

Ti imajo na vrhu lestvice krog pred koncem 65 točk oziroma dve več od drugouvrščenega Aluminija. V zadnjem krogu bo Rogaška v petek gostovala pri Krškem, medtem ko Aluminij prav tako čaka gostovanje, istočasno se bo pomeril s Krko.

Na preostalih petkovih tekmah so Vitanest Bilje s 3:1 v gosteh ugnale Brinje Grosuplje, Nafta in Roltek Dob pa sta se razšla brez zadetkov.

* 2. SNL, 29. krog:

- petek, 12. maj:

ALUMINIJ - PRIMORJE EMUNDIA 0:1 (0:0)

* Kidričevo, gledalcev 400, sodniki: Sagrković, Pospeh, Čiča.

* Strelec: 0:1 Nunić (49.).

* Aluminij: Banić, Martić (od 89. Baskera), Skiba, Marinšek, Šturm (od 62. Čavara), Jagić (od 84, Katuša), Gorenak (od 62. Frešer), Jovan, Schaubach, Brest, Koblar.

* Primorje eMundia: Macan, Proleta, Nunić, Bončina (od 74. Sagitov), Zavnik, Principe (od 90+2. Dobnikar), Paljk, Badžim, Dedić (od 82. Alavedra Jimenez), Čandić, Jermol.

* Rumena kartona: Koblar; Macan.

* Rdeči karton: /.

BRINJE GROSUPLJE - VITANEST BILJE 1:3 (0:0)

* Grosuplje, gledalcev 150, sodniki: Jerič, Brezar, Habuš.

* Strelci: 0:1 Breganti (51.), 0:2 Kladar (64.), 0:3 Breganti (73.), 1:3 Slavec (79./avtogol).

* Brinje Grosuplje: Šugić, Brkić, Piskule, Kepic (od 59. Kovač), Klančnik (od 59. Čeferin), Klašnja, Matko, Kene, Hajdinjak (od 74. Zrnec), Pušnik (od 74. Šparovec), Boh (od 65. Abdić).

* Vitanest Bilje: Lipičar, Kladar, Susso (od 62. Štrukelj), Erniša, Breganti (od 87. Bizjak Batistič), Doplihar (od 74. Koštić), Slavec, Žejen, Daw. Jalinous, Gomizelj, Dar. Jalinous.

* Rumeni kartoni: Matko; Doplihar, Gomizelj.

* Rdeči karton: /.

ROGAŠKA - KRKA 1:0 (0:0)

* Rogaška Slatina, gledalcev 350, sodniki: Matković, Benc, Perger.

* Strelec: 1:0 Mihalić (58.).

* Rogaška: Baždarić, Pirtovšek, Mihalić, Rantuša Lampreht, Majcen, Haljeta, Alves, Gradišar, Marcius (od 87. Gobec), Kantužer, Matošević.

* Krka: Čadež, Ejup, Bedek, Žur (od 57. Kapitanović), Majić, Marijanović (od 79. Gliha), Jakopović, Lipec (od 87. Gabrovec), Radovič (od 57. Drk), Đapo, Blaževski.

* Rumeni kartoni: Gradišar; Jakopović, Drk.

* Rdeči karton: Leo Ejup (17.).

NAFTA 1903 - ROLTEK DOB 0:0

* Lendava, gledalcev 150, sodniki: Čontala, Flajšman, Rumež.

* Strelci: /.

* Nafta: Almos, Dinnyes, Petrović (od 46. Feher), Sulejmanović, Botond, Oštrek, Novinič, Igrec, Szabo, Kumer, Gergö.

* Roltek Dob: Slak, Cerar, Petek, Gajič, Račić, Justin (od 71. Zenkovič), Pantelić, Kunstelj (od 81. Ciglar), Gorenc Stankovič (od 46. Bračun), Mitrović, Križnik.

* Rumeni kartoni: Feher; Gorenc Stankovič, Justin, Zenković, Ciglar.

* Rdeči karton: /.

- sobota, 13. maj:

ILIRIJA 1911 - KRŠKO 3:1 (3:1)

* Ljubljana, gledalcev 60, sodniki: Golob, Šprah, Bezjak.

* Strelci: 1:0 Novak (8.), 2:0 Poplatnik (11./11-m), 2:1 Jurečič (33.), 3:1 Tomiček (40.).

* Ilirija: Dermastija, Vendramin (od 74. Beguš), Tomiček, Djermanović, Novak (od 74. Škof), Rorič, Poplatnik, Bartolj, Benkič (od 46. Medič Slaček), Zyberi (od 63. Ivkič), Rotar (od 85. Zukić).

* Krško: Goričar, Kunštić, Lokar (od 89. Janc), Stožinič, Jurečič (od 81. Pirc), Rudonja, Čeh (od 68. Petančič), Ruedl (od 68. Lovrić), Sivonjić, Milanović (od 68. Regvar), Zakrajšek.

* Rumena kartona: Zyberi, Beguš.

* Rdeči karton: /.

KETTY EMMI&IMPOL BISTRICA - RUDAR VELENJE 2:2 (1:0)

* Slovenska Bistrica, gledalcev 300, sodniki: Novarlić, Holcman, Benc.

* Strelci: 1:0 Martinčič (20.), 1:1 Jovanović (73.), 1:2 Kosić (82./11-m), 2:2 Kuliš (90.).

* Bistrica: Fridrih, Zajšek, Rozman, Vidmar, Korošec (od 46. Kapun), Bračko (od 46. Kuliš), Kukovec (od 80. Kmetec), Martinčič (od 80. Ciganović), Havelka, Pesjak (od 80. Janežič), Maher.

* Rudar Velenje: Moćić, Bićanić, Kosić, Bloudek (od 68. Majcenovič), Jovanović, Brkić (od 56. Zukić), Kočar, Florjanc (od 62. Džumhur), Musa, Bošković, Biggs (od 56. Vošnjak).

* Rumeni kartoni: Pesjak, Vidmar, Maher, Kuliš; Biggs.

* Rdeči karton: /.

FUŽINAR VZAJEMCI - BELTINCI KLIMA TRATNJEK 0:3 (0:3)

* Prevalje, gledalcev 100, sodniki: Jazbec, Vojska, Mikača.

* Strelci: 0:1 Ptiček (5.), 0:2 Kosi (38.), 0:3 Grobelnik (41./11-m).

* Fužinar: Rener, Grozdek, Vukolić, Cener, Krebs (od 62. Kotnik), Krivec (od 46. Irmančnik), Mpanzu, Jozić, A. Turičnik, Osmanović (od 46. Doiteau (od 55. Sušić)), M. Turičnik (od 46. Krevh).

* Beltinci: Zver, Ptiček (od 64. Kaučič), Štrakl, Nerguti (od 53. Zorman), Grobelnik (od 80. Rec), Ščernjavič, Sočič, Kosi (od 64. Mörec), Žaler, Rantaša, Čakš (od 64. Emruli).

* Rumeni karton: Osmanović.

* Rdeči karton: /.

TRIGLAV KRANJ - JADRAN DEKANI 0:0

* Kranj, gledalcev 200, sodniki: Begič, Kužnik, Brezovar.

* Strelci: /.

* Triglav Kranj: Novakov, Ljubijankič, Šalja, Spaić, Čadež, Magister (od 72. Kondić), Kregar, Jemec (od 54. Dakič), Bobarić, Gašperin, Pokorn.

* Jadran Dekani: Gabrić, Stanojević (od 29. Jurman), Gotovac, Kremenović, Florenin Klavora, Vitezica, Djerdji Pavše (od 57. Đuričin), Demiri (od 76. Šćulac), Rudonja (od 76. Humar), Fortuna (od 76. Zonta), Cukjati.

* Rumeni kartoni: Magister; Stanojević, Gotovac, Vitezica, Demiri, Zonta.

* Rdeči karton: Bobarić (2.); Gotovac (43.).

* Lestvica:

1. Rogaška 29 20 5 4 50:23 65

2. Aluminij 29 19 6 4 56:21 63

3. Krka 29 14 10 5 44:26 52

4. Ilirija 1911 29 15 6 8 52:29 51

5. Beltinci Klima Tratnjek 29 12 7 10 44:42 43

6. Primorje eMundia 29 10 10 9 41:39 40

7. Nafta 1903 29 10 8 11 48:42 38

8. Brinje Grosuplje 29 11 4 14 29:36 37

9. Vitanest Bilje 29 10 7 12 39:51 37

10. Kety Emmi&Impol Bistrica 29 9 9 11 36:37 36

11. Jadran Dekani 29 6 14 9 23:28 32

12. Rudar Velenje 29 7 11 11 40:48 32

13. Triglav Kranj 29 9 5 15 30:50 32

14. Fužinar Vzajemci 29 8 7 14 38:52 31

15. Krško 29 6 6 17 36:57 24

16. Roltek Dob 29 4 9 16 35:60 21

STA; M. K.