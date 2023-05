Povedali in pokazali, kako zori Plavček

14.5.2023 | 14:50

Ravnateljica Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki Melita Skušek v šolskem atriju, kjer je fotografska razstava ob jubileju.

Na Plavčkovi veselici so otroci prikazali Plavčkovo zorenje.

Na fotografski razstavi so se obiskovalci našli med malčki na slikah, ali pa so tam našli svoje znance. (Vse foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - V Kostanjevici na Krki so zaznamovali 50-letnico prve stavbe vrtca in več kot 66 let organizirane predšolske vzgoje v Kostanjevici na Krki.

»V prvih povojnih letih, natančneje leta 1955, ko so v Kostanjevici na Krki na pobudo tedanjega ravnatelja Lada Smrekarja v tednu otroka ustanovili Društvo prijateljev mladine, so si kot prvo nalogo zastavili ustanovitev otroškega vrtca. Že leto kasneje, v šolskem letu 1956/57, so v osnovni šoli enega izmed razredov spremenili v oddelek vrtca, ki je sprejel prvih 18 predšolskih otrok. V pretežno podeželskem okolišu je bila to izjemno napredna poteza tedanjega vodstva šole in občine.

Seveda takrat še nihče ni razmišljal o programu, normativih in standardih: mizicam in stolom so znižali noge, dodali nekaj poličk in obešalnikov, stene igralnice pa je slikar Lojze Perko poslikal z Disneyevimi motivi. In seveda, Kostanjevica na Krki je dobila tudi prvo vzgojiteljico Bredo Strel, ki je nato povečini sama in z občasno pomočjo učiteljice Stane Gajšek delo v vrtcu vodila do leta 1973, ko je bila po veliki prostorski stiski, vedno večji potrebi po predšolskem varstvu in ob dejstvu, da sta leta 1968 začela delovati tudi dva oddelka obvezne male šole, v Kostanjevici zgrajena prva sodobna stavba vrtca. Po načrtih Vojka Cerovška so 1,5 milijonov vredno investicijo odprli 28. junija 1973. Vrtec je imel tri sodobne igralnice s sanitarijami in razdelilno kuhinjo, ločeno garderobo in zbornico. Vpis otrok se je v naslednjih letih zelo povečal, zato se je vrtec neprestano širil tudi v prostore šole. Leta 2012, ko so v šoli gostovale že tri skupine otrok, je v novi občini Kostanjevica na Krki dozorelo spoznanje, da je rekonstrukcija starega vrtca in dozidava nujno potrebna, saj tudi normativno nismo mogli več zagotavljati optimalnih pogojev za otroke in zaposlene. 26. avgusta 2013 je občina Kostanjevica na Krki z izvajalcem podpisala pogodbo za prenovo starega vrtca, že naslednje leto pa smo 5. septembra 2014 prvič vstopili v 1,2 milijona vredno stavbo s sedmimi oddelki in vsem, kar danes potrebuje sodoben vrtec,« je v nagovoru na slovesnosti, ki je bila v petek v šolski telovadnici, povedala Melita Skušek, ravnateljica kostanjeviške Osnovne šole Jožeta Gorjupa, v okviru katere deluje vrtec Plavček, poimenovan po žabi iz bližnjega Krakovskega gozda.

Ob jubileju je šola izdala zbornik Plavčkovo zorenje, katerega glavna urednica je ravnateljica Melita Skušek.

V šolskem atriju so pripravili fotografske razstavo, na kateri so se obiskovalci lahko poiskali med malčki na spominskih fotografijah. V gozdičku pri vrtcu so uredili čutno pot, ki vodi do knjižnih potepink pri Muci Copatarici. Šolski otroci so, kot je v nagovoru povedala ravnateljica, pravljičnemu gozdu dodali še glasbila iz naravnih materialov in QR kode s podatki o drevesnih vrstah.

Ravnateljica je ob tem dejala, da je tudi danes najpomembnejša naloga vrtca, da z velikim žarom, odprtostjo in prožnostjo uresničuje učno vzgojni program za vrtce ter skrbi za celostni razvoj otrok in njihovo dobro počutje. »Hvala (...) štirim kolegicam, ki so v zadnjih šestinšestdesetih letih gradile, širile, vodile in usmerjale dejavnosti vrtca. To so prva vzgojiteljica in vodja vrtca od 1956 do 1988 Breda Strel, od 1988 do 1999 je vrtec vodila Meta Kuplenik, Ana Pečar je bila pedagoška vodja in pomočnica ravnateljice vrtca med leti 1999 in 2022, v letošnjem šolskem letu pa je nalogo pomočnice ravnateljice vrtca prevzela Mihaela Jarkovič,« je povedala ravnateljica, ki se je vsem zahvalila.

Zbrane je v imenu občine Kostanjevica na Krki nagovorila občinska svetnica Mihaela Kegljevič.

Na praznovanju obletnice v šolski telovadnici so malčki v spremstvu vzgojiteljic obiskovalce navdušili s pravljično predstavo Plavčkova veselica. V njej so predstavili zorenje, se pravi razvoj in preobrazbo, žabe plavčka, po kateri ima vrtec ime. Tako so obiskovalci lahko ne le skozi predstavitev organiziranega otroškega varstva, ampak tudi skozi pravljico in v njej prisrčne nastope malčkov v kostumih spoznali, kaj pomeni naslovno geslo tokratne prireditve: Plavčkovo zorenje.

M. L.

