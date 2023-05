Danes spet dve nesreči na prizorišču včerajšnje tragedije (foto); na Drski obvisela na škarpi

14.5.2023 | 18:30

To sta fotografiji včerajšnje hude nesreče, današnji naj bi se zgodili praktično na istem mestu. (Foto: PGD Grosuplje)

Danes ob 11.42 se je na avtocestnem odseku Grosuplje–Višnja Gora, pri izvozu Višnja Gora, voznik z osebnim vozilom zaletel v odbojno ograjo. Poškodovala se je sopotnica v vozilu. Gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje so jo s tehničnim posegom rešili iz vozila, jo predali reševalcem NMP Ljubljana in odklopili akumulator. Reševalci NMP Ljubljana so poškodovanko o oskrbeli in odpeljali v UKC Ljubljana.

Ob 17.15 se je pred izvozom Višnja Gora, smer Novo mesto, zgodila nova nesreča - voznik se je z osebnim vozilom zaletel v odbojno ograjo in se poškodoval. Gasilci PGD Grosuplje so ga predali v oskrbo ekipi NMP, posuli absorbent po razlitih motornih tekočinah in odklopili akumulator.

Kot poročajo člani FB skupine PKD, sta se današnji trčenji zgodili praktično na istem mestu kot včerajšnja huda nesreča, ki je, kot je znano, terjala dve smrtni žrtvi, domnevajo, da je cestišče morda še mastno od včerajšnje nezgode.

Zapeljala čez oporni zid

Ob 16.30 je v ulici Drska v Novem mestu voznica z osebnim vozilom zapeljala čez oporni zid ter tam obvisela. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo in ga potegnili na parkirišče.

Podtalnica zalila klet

Ob 9.47 je v Kanižarici, občina Črnomelj, podtalnica zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj so iz prostorov izčrpali okoli dva kubična metra vode.

M. K.