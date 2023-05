Teden odprtih vrat ZSSS: Je vaša plača pravilno obračunana?

15.5.2023 | 10:00

Na Cvelbarjevi v Novem mestu vas pričakujejo od ponedeljka dalje, prav tako v Krškem na CKŽ (Foto: ZSSS)

Novo mesto - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije - Območna izpostava za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje v naslednjem tednu, od 15. do 18. maja, ponovno odpira svoja vrata za vse delavke in delavce. Že peto leto zapored bodo tako na voljo vsem zaposlenim, torej tudi tistim, ki o članstvu v sindikatu morda šele razmišljajo, sporočajo iz zveze.

ZSSS teden odprtih vrat sicer prireja po 14 mestih v državi, v Novem mestu vabijo k obisku na sedežu regijske izpostave, to je na Cvelbarjevi ulici 3, ter v Krškem na CKŽ 30 - v ponedeljek med 12. in 14. uro, sredo med 12. in 16. ter v četrtek med 12. in 15. uro.

"Letošnji teden odprtih vrat primarno posvečamo plačam in pregledu plačilnih list," je ob tem povedal sekretar Igor Iljaš in dodal: "Na razpolago bomo vsem, ki bi želeli preveriti svoje plačilne liste in ugotoviti, ali je vse tako, kot mora biti. Da je plača pravilno obračunana, da so plačani vsi prispevki in da prejemajo vse dodatke, ki zaposlenim pripadajo. Z veseljem bomo odgovorili tudi na kakršnokoli drugo vprašanje."

Vsa svetovanja bodo za vse, torej v tem tednu tudi nečlane sindikata, brezplačna, za obisk pa se morajo zainteresirani prijaviti prek spletne strani ZSSS, zavihek TOV (https://www.zsss.si/tov-2023/).

Tam bodo našli tudi vse ostale informacije (kot je npr. opozorilo, da na svetovanje prinesejo zadnje tri plačilne liste ter pogodbo o zaposlitvi).

"Velikokrat nam kdo potarna, da niti ne ve, kako mu dejansko obračunajo plačo. Tu so še zakonodajne in ostale spremembe, ki seveda vplivajo na končni bruto ali neto znesek, zato je to odlična priložnost, da preverijo, ali je vse tako, kot mora biti," je zaključil sekretar Iljaš.

M. K.