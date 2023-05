Lažni alarm v knjižnici

15.5.2023 | 07:00

Knjižnica Mirana Jarca (Foto: arhiv; Knjižnica Mirana Jarca)

Davi ob 5.38 se je v knjižnici Mirana jarca na Rozmanovi ulici v Novem mestu sprožil požarni alarm. Gasilci GRC Novo mesto so pregledali objekt in ugotovili da je prišlo do lažnega alarma.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UČAKOVCI na izvodu UČAKOVCI ALKALEX.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7.30 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRNOVEC izvod Levo;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS, izvod Nad progo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN SV.VID, izvod 1. PROTI URŠNIM SELAM.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo3:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLANEC, izvod 3. PROTI MORAVŠKI GORI;

- od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GLAVARJEVA, izvod 1. JURČIČEVA UL.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Mirna, nizkonapetostno omrežje – Župnišče predvidoma med 8.00 in 14.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.