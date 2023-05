Krka poražena, o polfinalistu odloča tretja tekma v Novem mestu

15.5.2023 | 08:30

Foto: KK Terme Olimia Podčetrtek

Foto: KK Krka

Podčetrtek - Košarkarji Krke so sinoči v drugi tekmi četrtfinala končnice Lige Nova KBM v gosteh izgubili s Termami Olimia Podčetrtek z 81:92 (11:30, 24:17, 20:27, 26:18). Tretja, odločilna tekma bo jutri ob 20.00 v Novem mestu.

* ŠD Podčetrtek, gledalcev 100, sodniki: Zupančič (Ljubljana), Smrekar (Nova Gorica), Misson (Škofja Loka).

* Terme Olimia: Kosič 24, Švigelj 10, Čebular 16 (0:2), Atanacković 15 (2:2), Tadić 10 (3:4), Strnad 15 (4:5), Struger 2.

* Krka: Stergar 4 (4:6), Stipčević 12 (4:5), Stavrov 2, Vucić 13 (3:6), Spasojević 11 (4:4), Cerkvenik 14 (1:2), Jurković 14 (0:2), Špan 11 (1:2).

* Prosti meti: Terme Olimia 9:13, Krka 17:27.

* Met za tri točke: Terme Olimia 17:28 (Kosič 6, Atanacković 3, Strnad 3, Švigelj 2, Čebular 2, Tadić), Krka 6:25 (Stipčević 2, Špan 2, Spasojević, Cerkvenik).

* Osebne napake: Terme Olimia 26, Zlatorog Laško 20.

* Pet osebnih: Atanacković (39.); Stergar (33.).

Po visoki zmagi Krke na prvi tekmi s 113:78 so visoko na drugi slavili še košarkarji iz Podčetrtka. Ti so predvsem po zaslugi sijajnega meta za tri točke (17:28) hitro nabrali prednost in izsilili odločilno tretjo tekmo. Ta bo v torek v Novem mestu.

Medtem ko je Krka v prvi četrtini grešila iz lepih položajev, so domačini do vrha napolnili koš gostov. Po prvih desetih minutah je njihova prednost znašala kar 19 točk po zaslugi šestih trojk iz devetih poskusov.

Krka je v drugem delu nekoliko zmanjšala zaostanek in na veliki odmor odšla z -12. In ko se je zdelo, da bodo Novomeščani v drugem polčasu le stopili na plin, so imeli domačini na boljše minute gostov vedno pripravljen odgovor.

Novomeščani so se še nekajkrat nekoliko približali, najprej na 11 točk šest minut pred koncem tekme, nato pa so še bolj zapretili v zaključku, a so košarkarji iz Podčetrtka v zadnjih dveh minutah zanesljivo preprečili preobrat gostov in slavili za 11 točk.

V domači zasedbi je najbolj izstopal Žan Kosić, ki je dosegel 24 točk in ob petih podajah zabeležil indeks 27. Še štirje drugi košarkarji so presegli mejo desetih točk, tudi Nikola Tadić, ki je ob desetih točkah pobral še 12 skokov.

Pri Krki, ki je zelo slabo metala za tri točke (6/25) in zgrešila deset prostih metov (17:27), sta po 14 točk dosegla Robert Jurkovič in Miha Cerkvenik.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: ''Čestitke Podčetrtku za zasluženo zmago. Bili so boljši skozi celo tekmo. Mi smo sramotno odprli tekmo s prvo četrtino, kasneje pa se kljub trudu nismo uspeli več vrniti. Domači so v vsakem trenutku imeli pravi odgovor, imeli so odličen strelski večer, igrali so lepo in zasluženo slavili. V torek bomo odločali o tem, kdo bo šel v polfinale.''

STA; M. K.

Zvočni zapisi Gašper Okorn po tekmi Gašper Okorn po tekmi