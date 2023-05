Iz notranjega bazena Term Čatež rešili utapljajočega se otroka; prijeli mladoletne vlomilce

15.5.2023 | 13:15

V notranjem bazenu Term Čatež se je v nedeljo okoli poldneva utapljal otrok. Še pravočasno so ga rešili iz vode, mu nudili prvo pomoč, reševalcem pa ga je uspelo stabilizirati, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto in iz Term Čatež.

Kot so dodatno sporočili iz Term Čatež, je otrok med igro ob bazenu skočil v vodo in se začel utapljati. Ko so reševalci zaznali položaj, so mu nudili prvo pomoč in ga začeli oživljati, reševalcem pa ga je ob prihodu uspelo stabilizirati. Odpeljali so ga na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Na kraju dogodka sta bili preiskovalna sodnica, ki je prevzela ogled kraja, in okrožna državna tožilka. Kriminalisti nadaljujejo intenzivno preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno okrožno državno tožilstvo v Krškem, so še sporočili s policije.

Pijan trčil in pobegnil

Policisti PP Krško so bili v soboto dopoldne obveščeni o prometni nesreči v Krškem, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v avtomobil oškodovanca in odpeljal. Policisti so pobeglega 61-letnega povzročitelja nesreče izsledili in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,63 miligrama alkohola. Nadaljujejo preiskavo in bodo na podlagi ugotovitev zoper povzročitelja nesreče ustrezno ukrepali.

S tremi promili alkohola ogrožal že na parkirišču, nato še na cesti

Včeraj popoldneje na parkirnem prostoru na Mirni voznik osebnega avtomobila z nezanesljivo vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti PP Trebnje so voznika izsledili in ustavili na območju Trebnjega. Gre za 36-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,42 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, mu odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Dva pijana brez vozniške

Policisti PP Metlika so v noči na soboto na Jugorju pri Metliki zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Seat Ibiza. Med postopkom so ugotovili, da 29-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,86 miligrama alkohola.

Policisti PP Novo mesto so v isti noči na Otoški cesti ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je prav tako vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. 49-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,35 miligrama alkohola. Voznikoma so zasegli avtomobila in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Mladoletniki vlomili v bencinski servis

V noči na nedeljo so policisti PP Črnomelj na Belokranjski cesti izsledili in prijeli tri mladoletnike, ki so vlomili v bencinski servis. Med preiskavo so ugotovili, da so storilci skozi vrata vlomili v prostore prodajalne in ukradli večjo količino tobačnih izdelkov ter več steklenic in pločevink z alkoholnimi pijačami. Vlomili so tudi v blagajno in vzeli denar. Z vlomom in tatvino so povzročili za okoli 1.500 evrov škode. Ukradene predmete so jim zasegli in vrnili osebju prodajalne. Policisti nadaljujejo preiskavo, z ugotovitvmi bodo seznanili pristojno tožilstvo in center za socialno delo.

Vlomi in tatvine

Med 10. 5. in 12. 5. je v Dolenjih Kamencah nekdo poskušal skozi vrata vlomiti v stanovanjsko hišo. V objekt mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.

V naselju Dolnje Impolje na območju PP Sevnica je med 11. 5. in 12. 5. neznanec vlomil v pomožni objekt in ukradel električno kolo, dve kosilnici in več orodij za delo na vrtu. Latnica ocenjuje, da je oškodovana za okoli 4.500 evrov.

V noči na soboto je v Volčkovi vasi na območju PP Šentjernej nekdo vlomil v garažo ob stanovanjski hiši in ukradel dve kosilnici na nitko in dve motorni žagi. Lastnika je oškodoval za 2.000 evrov.

Med 6. 5. in 11. 5. je v Dolenjih Kamencah nekdo iz odklenjenega pomožnega objekta ob stanovanjski hiši izmaknil motorno žago in žago za beton. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1.600 evrov.

Med 12. 5. in 13. 5. je v Dragatušu neznanec vlomil v prostore društva in ukradel agregat, akumulator in posodo z gorivom. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

V Dolenji vasi pri Mirni Peči je med 11. 5. in 13. 5. nekdo poskušal vlomiti v nedograjeno stanovanjsko hišo.To mu sicer ni uspelo, zaradi poškodb vrat pa je lastnika oškodoval za okoli 1.500 evrov.

V naselju Boršt na območju PP Brežice je med 5. 5. in 14. 5. neznanec vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in izmaknil žar za peko. Lastnika je oškodoval za 200 evrov.

V naselju Dvorce na območju PP Brežice pa je nekdo s strehe stanovanjske hiše potrgal žlebove.

Tihotapci in migranti

Policisti so na območju Slovenske vasi ustavili voznika osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak. Državljan Švedskeje prevažal pet državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Na Obrežju so kontrolirali voznika kombija slovenskih registrskih oznak. 42-letni državljan Srbije je v kombiju prevažal 15 državljanov Iraka, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Pri Brežicah so ustavili kombi italijanskih registrskih oznak. Državljan Kitajske z dovoljenjem za bivanje v Italiji je prevažal šest državljanov Kitajske. Trem osumljencem kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami jih bodo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 12. 5. in 15. 5. na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Slovenska vas, Podgračeno, Brežice, Sela pri Dobovi) izsledili in prijeli 64 državljanov Bangladeša, 43 državljanov Pakistana, 43 državljanov Maroka, 38 državljanov Nepala, 23 državljanov Afganistana, 19 državljanov Indije, 12 državljanov Rusije, osem državljanov Konga, osem državljanov Iraka, sedem državljanov Alžirije, sedem državljanov Turčije, tri državljane Šrilanke, tri državljane Sirije in po enega državljana Somalije, Gane in Libije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 12. 5. in 15. 5. posredovali v 205. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 637 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 26 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 36. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, nasilja v družini, groženj, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, nesreče pri delu, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.