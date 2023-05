FOTO: Ohranjajo ljudsko pesem in z njo slovenstvo

15.5.2023 | 17:30

Šetnajstinke

Trio Zdenka in Andrej Pinterič (desno) in Jože Vugrin

Dobovski pevci povezujejo generacije. (Vse foto: M. L.)

Dobova - Ljudski pevci Dobovski pevci so s koncertom v Kulturnem domu Dobova 13. maja počastili svojo dvajsetletnico. Kot gosti so nastopili pevska skupina Šestnajstinke iz Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova, Vaški fantje z Doln, Kapelski pubje ter pevsko glasbeni trio: Zdenka in Andrej Pinterič in Jože Vugrin.

Brežiški župan Ivan Molan je Dobovskim pevcem za jubilej podelil plaketo. »Posebej se vam je treba zahvaliti, da negujete slovensko pesem. Ta nas ohranja v veliki skupini evropskih in svetovnih narodov. V občini Brežice ima kultura pomembno vlogo. Lahko smo res ponosni, da imamo res veliko pevskih zborov in ostalih skupin v kulturi,« je rekel župan. Pohvalil je nastop učencev Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova, saj v tem nastopu vidi dobro podporo za ohranjanje slovenskega jezika in slovenskega petja. Župan je dejal, da je tam, kjer je v kraju šola, dobro organizirana kulturna dejavnost.

Pevcem je za dvajsetletnico čestital tudi predsednik krajevne skupnosti Dobova Gregor Černoga. »Ponosni smo na vas, ker bogatite kulturno življenje v naši krajevni skupnosti in širše v Sloveniji,« je dejal. Zasedbi je podelil zahvalno listino krajevne skupnosti.

Z Maroltovo značko je Dobovskim pevcem čestitala brežiška območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti, v imenu katere sta zbrane nagovorili predsednica sveta izpostave Diana Kosar in organizatorka kulturnega programa pri izpostavi in podpredsednica Zveze kulturnih društev Brežice Lučka Černelič. »Ponosni smo, da bogatite naš brežiški kulturni prostor,« je v čestitki rekla Černeličeva.

Zveza kulturnih društev Brežice je Dobovskim pevcem podelila priznanje, ki ga je izročil njen predsednik Jože Denžič. »Ljudska pesem je simbol naroda. In ta simbol se že dvajset let trudite ohranjati,« je rekel.

Dobovske pevce vodi Slavko Požar. Ob zaključku prireditve je nagovoril zbrane. Kot je povedal, je bil začetek delovanja tak, da se je zbralo deset pevcev iz dobovskih vasi in potem so leta 2003 ustanovili sekcijo ljudskih pevcev pri Kulturnem društvu Franc Bogovič Dobova.

Prireditev je povezovala Darja Krošelj.

M. L.

