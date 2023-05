Naj prostovoljca sta Neli Klevišar in Klemen Verček

Naj prostovoljca Neli Klevišar in Klemen Verček (Vse fotografije, tudi spodaj v fotogaleriji: OZ RK Novo mesto)

Podelitev priznanj Male ode radosti

Novo mesto - Letošnji Teden Rdečega križa Slovenije (8.-15. maj) poteka pod sloganom ''Vse, kar delamo, delamo iz srca'', danes pa je Območno združenje RK Novo mesto v telovadnici na OŠ Drska pripravilo prireditev za vrtce, osnovne šole, srednje šole in fakultet. V zadnjem času namreč s pomočjo predanih prostovoljk in prostovoljcev, ki obiskujejo izobraževalne ustanove, novomeški Rdeči križ krepi sodelovanje z izobraževalnimi institucijami. Ponujajo delavnice, ki krepijo vrednote strpnosti, nenasilja, pomoči in solidarnosti med mladimi.

Z razpisanimi natečaji želijo množično privabiti mlade, tako so, kot sporočajo iz novomeškega RK, v tem šolskem letu razpisali natečaj Male ode radosti, ki je vključil kar 23 vrtcev, šol, srednjih šol in drugih. Posebej so ponosni na Pratiko za lepše dni, ki je nastala iz izbranih del na natečaju, z njo pa so razveselili več kot 4000 starejših krajanov.

Spodbujajo prostovoljstvo med mladimi in ponosi so, kot pravijo, da se je dobro prijala dejavnost telefonskega družabništva med srednješolci in starejšimi, ki je preraslo v obiskovanje starejših. Šest ekip prve pomoči je tekmovalo na tekmovanju OŠ, najboljša ekipa OŠ Vavta vas je v soboto na državnem tekmovanju dosegla drugo mesto. Ustanavljanje ekip prve pomoči pa spodbujajo tudi v srednjih šolah in na fakultetah.

Na današnji prireditvi so podelili tudi priznanje za Naj prostovoljko in Naj prostovoljca, Neli Klevišar in Klemnu Verčku. ''Res cenimo njihove pestre prostovoljske aktivnosti in jim iskreno čestitamo, naj nam bosta zgled,'' so zapisali v OZ RK Novo mesto.

Na prireditvi so v kulturnem programu nastopili otroci iz Vrtca Pedenjped, skupina Sapramiška in učenci OŠ Drska. Zbrane je nagovorila in podelila priznanja in nagrade na natečaju Male ode radosti in za Naj prostovoljko in naj prostovoljca predsednica OZ RKS Novo mesto Danica Novak Malnar.

Obrazložitvi Naj prostovoljcev:

Neli Klevišar je dijakinja 3. letnika Gimnazije Novo mesto in že od leta 2020 aktivno sodeluje kot prostovoljka RK in še kje. V šolskem letu 2022/23 je opravila 100 ur prostovoljskega dela. Že tretje leto izvaja Telefonsko družabništvo v okviru območnega združenja RK. Nelin odnos odlikujejo lastnosti kot so odgovornost in zrelost, komunikacijske veščine, vztrajnost, dobro poslušanje in organiziranost. Neli je v tudi prostovoljka na Pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice NM, kjer vsakih 14 dni krajša čas najmlajšim pacientom. V letu 2022/2023 je s sošolko na šoli organizirala akcijo zbiranja igrač, knjig in didaktičnih pripomočkov za bolnišnico. Sodelovala je tudi pri razdeljevanju daril starejšim občanom, sodeluje kot prostovoljka v krajevni knjižnici Škocjan. Aktivna je tudi kot promotorka prostovoljstva mladih. Prostovoljstvo je Neli vzela kot del svojega življenja.

Klemen Verček je študent Fakultete za zdravstvene vede, smer fizioterapija, in je že sedem let član ekipe prve pomoči pri območnem združenju RK in zaprisežen gasilec. V šolskem letu 2022/23 je opravil je več kot 100 ur prostovoljnega dela. Samoiniciativno je izvedel delavnice prve pomoči za krajane vsake vasi posebej v krajevni skupnosti Bučna vas in del krajevne skupnosti Bršljin. Udeležilo se jih je 132 ljudi, kar kaže, da je zanimanje zelo veliko. Od letošnjega šolskega leta je Klemen aktiven pri delavnicah za osnovnošolce od 3. - 5. razreda, ki jih izvaja skupaj s prostovoljko Darjo Brezovar, z naslovom Nesreča nikoli ne počiva. Učence vedno pridobi s svojim znanjem, občutkom za sočloveka in 'rdečo' uniformo reševalca. Redno se udeležuje priprav na tekmovanja in usposabljanja v ekipi prve pomoči in pridobil tudi nove prostovoljce, ki so se že udeležili tečaja za bolničarja in bodo aktivni člani ekip prve pomoči OZ RKS NM. Prostovoljstvo je del njegove DNK, so še zapisali v obrazložitvi.

