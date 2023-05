Krka že poplavila eno cesto, jutri naj bi bilo še huje

15.5.2023 | 19:30

Gasilci PGD Vavta vas so popoldne odstranili več naplavin, ki so se zaustavile ob podpornikih mostu preko reke Krke v Lokah pri Potoku. (Foto: FB PKD)

Opozorilo Agencije RS za okolje

Danes ob štirih popoldne je reka Krka poplavila cestišče na odseku Kostanjevica na Krki - Zameško. Tam velja popolna zapora prometa.

Ob napovedanih obilnih padavinah ter zaradi velike že predhodne vodnatosti rek in namočenosti tal bodo jutri reke v vzhodni polovici države še močno narasle, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Prav tako Geološki zavod Slovenije vnovič opozarja, da bo povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov predvsem v vzhodnem delu Slovenije, kjer so že danes imeli veliko dela s sanacijo in odpravljanjem posledic plazenja tal.

Po današnjem spremenljivem vremenu bo nato ponoči do torkovega jutra dež spet zajel vso Slovenijo. Vremenoslovci najmočnejše padavine pričakujejo predvsem v jugovzhodni in severovzhodni Sloveniji v torek popoldne in zvečer. Tam bo v manj kot 24 urah padlo od 30 do 60, krajevno pa lahko tudi okoli 80 litrov dežja na kvadratni meter.

Danes in sprva tudi v torek bodo reke prehodno upadale, nato pa bodo v torek ponovno začele naraščati, na jugovzhodu že zjutraj, kasneje pa tudi drugod.

Najbolj bodo narasle reke, ki so se že danes razlivale, tudi Krka, ki lahko poplavi tudi v večjem obsegu. Poplavljene površine se bodo povečevale predvsem v torek popoldan in v noči na sredo.

Za jugovzhod in severovzhod države za torek velja celodnevno oranžno opozorilo zaradi dežja.

Vremenska napoved za sredo kaže na oblačno vreme, občasno bo še deževalo. V četrtek pa bo povečini suho vreme

Čistili podpornike mostu

Ob 14.13 so v kraju Potok, občina Straža, gasilci PGD Vavta vas odstranili več naplavin, ki so se zaustavile ob podpornikih mostu preko reke Krke. Med odstranjevanjem naplavin je bil most zaprt za promet.

Voda iz bojlerja

Ob 17.17 je v naselju Krmelj, občina Sevnica, prišlo v stanovanju večstanovanjskega objekta do izliva vode iz bojlerja. Gasilci PGD Krmelj so vodovodni ventil zaprli.

M. K.