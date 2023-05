Trenja med lastniki Vipapa

15.5.2023 | 19:45

Foto: Vipap

Krško - Okrožno sodišče v Krškem je v postopku prisilne poravnave nad družbo Vipap Videm Krško upniku Kompas Shopu naložilo, da mora v petih dneh od vročitve sklepa razkriti pogodbo in kupnino za nakup družbe Astra Invest, ki je v prisilki postala največja posamična lastnica Vipapa, ter za nakup terjatev družb Levas in Vipap Vertriebs und Handels, ob tem pa priložiti dokazila o plačilu. Upnik Kostak, ki je drugi največji posamični lastnik Vipapa, trdi, da je Kompas Shop zlorabil pravice v tem postopku s fiktivnimi posli. Če Kompas Shop ne bo ugodil sklepu sodišča, bo to lahko štelo, da ima Kostak prav, izhaja iz sklepa, danes objavljenega na spletni strani Ajpesa.

Da prisilna poravnava zaradi pritožb enega od lastnikov – podjetja Kostak - še vedno ni zaključena, in da so v Vipapu razočarani ter menijo, da tako občina kot lokalno okolje ne izkazujeta interesa za podjetje, ki je bilo nekoč paradni konj krškega gospodarstva, smo na portalu pisali pred kratkim.

STA