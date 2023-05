Mednarodno nagrajeno nadomestilo za živilske ovoje - namesto folij in vrečk

16.5.2023 | 08:10

Tjaša Mesinger na podelitvi World Food Gift Challenge 2023 (Foto: Saroukos Photography)

Voščena zgodba (Foto: Čeberolca)

Tjaša Mesinger (Foto: Rasto Božič/STA)

Foto: Rasto Božič/STA

Sevnica - V Art kamri v Sevnici je avtorica in izdelovalka trajnostnih izdelkov blagovne znamke Čeberol'ca Tjaša Mesinger predstavila ekološko zasnovano nadomestilo za vse vrste kovinskih in plastičnih živilskih ovojev oz. folij. Za svoj edinstveni izdelek, ki je lahko tudi spominek, je nedavno v Grčiji prejela prestižno mednarodno priznanje.

Gre za edinstven sevniški spominek oz. del darilnega paketa Voščene zgodbe s posebnim živilskim ovojem blagovne znamke Čeberol'ca, izdelanim iz naravnih sestavin in na osnovi lokalne tradicije, je Mesingerjeva pojasnila na včerajšnji predstavitvi.

Paket je predstavila na mednarodnem tekmovanju izzivov prehranskih daril World Food Gift Challenge 2023, ki ga je na grškem otoku Kos četrtič pripravil Mednarodni inštitut za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem - IGCAT.

Mednarodna komisija je prepoznala edinstvenost tega unikatnega spominka in ji podelila nagrado za najboljši ekološki izdelek. Strokovna komisija je sicer izbirala med 29 prijavljenimi izdelki iz osmih svetovnih in evropskih gastronomskih regij, njen spominek pa je omenjeno nagrado dobil kot edini iz Slovenije, je dodala.

Ekološko namesto folij in vrečk

Osnova za njen ekološki ovoj je sicer organski nebarvan bombaž, prepojen z naravnimi pigmenti in mešanico ekološko pridelanega čebeljega voska, ročno nabrane smrekove smole ter lanenega olja.

Čeberol'ca je po njenih besedah ročno izdelana trajnostna alternativa vsem vrstam folij in vrečk. Namenjena je večkratni uporabi, hkrati pa nadomešča vrsto umetnih materialov s kratko življenjsko dobo, ki kot odpadki močno obremenjujejo okolje. "Je preprost, vendar praktičen in lep izdelek, ki se med drugim lahko uporablja za zaščito svežih živil, prekrivanje kozarcev in skodelic in kot lijak za pretakanje ali pretresanje."

Njen ovoj, ki se pri ovijanju zaradi toplote dlani izdelku povsem prilega, je možno po uporabi zravnati, enostavno oprati z vodo ali milnico, in ga večkrat uporabiti. Njegova življenjska doba je poldrugo do dve leti.

Spominek Voščene zgodbe je sicer del skupne blagovne znamke Sevnica Premium. Čeberol'ca je na voljo prek spleta in v nekaterih sevniških trgovinah. Zaradi ročne in butične kakovostne izdelave je primeren predvsem za izvirna poslovna ali protokolarna darila, izdelovalka pa je do zdaj prodala približno 4000 primerkov tovrstnih izdelkov.

Več zanimanja za njene izdelke je tudi iz tujine, 26-letna Mesingerjeva pa namerava čeberol'co naprej razvijati tudi s pomočjo ljubljanskega podjetniškega inkubatorja, je še povedala.

Predstavitve se je udeležil tudi sevniški župan Srečko Ocvirk in Mesingerjevi kot priznanje za njeno domiselnost in uspeh podelil častno občinsko listino.

STA; M. K.