V Kostelu in Osilnici še vedno čakajo na pomoč države po lanskih poplavah

16.5.2023 | 10:15

Foto: arhiv

Kostel/Osilnica - V občinah Kostel in Osilnica še vedno čakajo na finančno pomoč države po poplavah, ki so jih prizadele septembra lani. Škodo, ki jo je povzročila vodna ujma, so sicer za silo sanirali, temeljita sanacija pa jih še čaka. Brez pomoči države ne bodo zmogli, pravijo.

Po besedah županje občine Kostel Nataše Turk je občina za popravilo najnujnejše škode do zdaj zagotovila nekaj manj kot 94.000 evrov. Omenjeni znesek naj bi jim povrnilo ministrstvo za naravne vire in prostor, a denarja še niso dobili. "Obljubljeno nam je bilo, da bo to nekje jeseni, vsekakor pa traja nekoliko predolgo," je povedala.

Preostali denar, potreben za temeljitejšo sanacijo, naj bi jim ministrstvo zagotovilo glede na izvedene projekte, za kar so morali v občini pripraviti poseben načrt. "Postopek je tak, da mora projekte najprej odobriti ministrstvo. Ko bo to naredilo, bo občina objavila javne razpise, na njih izbrala izvajalce, ko bodo ti končali delo, pa bo občina zanje na podlagi računov dobila denar od ministrstva," je povedala.

Na ta način jih po besedah županje čakajo ureditev ceste Colnarji-Žaga, ki je bila med poplavami hudo poškodovana, ter sanaciji še dveh drugih cest. Projekte morajo praviloma izvesti še v letošnjem letu.

Podobno v Osilnici

Na denar še vedno čakajo tudi v občini Osilnica. Po besedah tamkajšnje županje Alenke Kovač za škodo, ki jo za zdaj pokrivajo z lastnimi sredstvi, še niso dobili denarja, saj vlada o tem še ni sprejela potrebnega sklepa.

Škoda ob poplavah v Osilnici je sicer ocenjena na nekaj manj kot 2,2 milijona evrov, od česar je večina škode nastala na državni cesti in vodotokih, in sicer za nekaj več kot 2,1 milijona evrov.

Občini Kostel in Osilnica so namreč sredi in nato še konec septembra lani prizadele obsežne poplave, v katerih je zalilo več hiš ter poškodovalo številne ceste in vodotoke.

STA; M. K.