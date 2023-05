Preverite posebno ponudbo za inštrukcije tudi na spletu

16.5.2023

Inštrukcije so za marsikoga postale del izobraževanja. Vsekakor to še zdaleč ne pomeni, da se je na takšno storitev nekdo prijavil, ker si želi zgolj popraviti nezadostno oceno iz matematike, angleščine, kemije ali katerega drugega predmeta. Na inštrukcije se namreč vse pogosteje naročajo tudi tisti učenci, ki si želijo posegati po najboljših rezultatih.

K sreči je pri nas veliko izjemno dobrih inštruktorjev, ki vam ponujajo cenovno dostopne ter zelo kakovostne inštrukcije iz najrazličnejših predmetov. A pred izbiro pravega ponudnika je dobro preveriti njegove reference. Na inštrukcije se je najpametneje naročati pri že preverjenem ponudniku, kot je na primer podjetje Inštrukcije Horizont.

Naročanje na inštrukcije preko spleta

Splet je v naše življenje prinesel številne prednosti. Med njimi tudi to, da lahko izdelke in storitve naročamo kar od doma. Nič drugače ni z inštrukcijami. Če smo se nekoč na takšno storitev naročali preko telefona, se dandanes lahko nanje naročimo kar preko spleta.

Na spletni strani ponudnika inštrukcij pa si lahko pred naročilom na storitev ogledate vse cene in preberete podrobnosti – tudi o tem, kako naj bi inštrukcije potekale, katere vrste inštrukcij so na voljo, kdo vas bo poučeval izbrani predmet ter podobno.

Vrste inštrukcij

Večina med vami ima še vedno najraje inštrukcije, ki potekajo v živo. To pomeni, da izbrani inštruktor za določeni predmet pride k vam domov ali pa ga morate sami obiskati na dogovorjenem mestu, to je navadno kar sedež podjetja.

Na voljo so tako individualne kot skupinske inštrukcije v živo. Izberete pa si tiste, ki vam seveda bolj ustrezajo. Če rabite več pomoči in se težje prilagodite skupini, je precej bolje izbrati individualne inštrukcije. Te pa so praviloma tudi nekoliko dražje, a je učinek zato lahko toliko boljši.

Vse bolj priljubljene so tudi tako imenovane online inštrukcije oziroma inštrukcije, ki potekajo na daljavo. Takšna oblika inštrukcij pa je primerna za vse tiste, ki si čez dan težko najdejo čas, da bi podjetje obiskali na sedežu. Zanje se odločajo tudi tisti, ki jim ni tako pomembno, da inštruktor sedi poleg njih. Dovolj jim je že pomoč na daljavo.

Kako prepoznati dobrega inštruktorja?

Vsekakor je v prvi vrsti ključnega pomena, da je inštruktor strokoven oziroma da ima pridobljeno izobrazbo za področje, kjer vam ponuja inštrukcije. Ravno tako je ključnega pomena, da se z inštruktorjem tudi osebno ujamete. Če po nekaj urah inštrukcij nimate tega občutka oziroma se vam zazdi, da niste prav nič napredovali, je dobro, da inštruktorja zamenjate. Morda vam ne ustreza njegov način poučevanja ali pa se z njim niti energijsko ne ujamete prav dobro. Vse to namreč pripomore h končnemu rezultatu.

Seveda je najboljši inštruktor tisti, ki vam na strokoven, a še vedno dovolj jasen in enostaven način podaja želeno snov. Prav tako tisti, ki vam na koncu omogoča dober rezultat pri predmetu, za katerega ste se naročili na inštrukcije.

Cena inštrukcij

Cena inštrukcij nikakor ne sme biti prvi pogoj, ki odloča o tem, katerega inštruktorja oziroma katero podjetje za inštrukcije si boste izbrali. Četudi so cene dobrih ponudnikov nekoliko višje, se vam splača poseči po njihovih storitvah, ki vam zagotavljajo dobre rezultate.

Da bodo cene inštrukcij nekoliko nižje, se vam splača poseči po kakšnih posebnih akcijskih ponudbah ali pa vzeti posamezne pakete, ki na primer vključujejo po deset ur skupaj. Tudi ponudnik vam lahko pove za možnost, kaj se vam najbolj splača izbrati.

Cena inštrukcij seveda ni odvisna samo od izbranega ponudnika, temveč tudi od drugih dejavnikov, na primer od tega, ali se boste odločili za skupinske, individualne ali za online inštrukcije. Ne nazadnje pa je cena odvisna tudi od zahtevnosti. Morda se boste želeli naročiti na inštrukcije iz matematike za študente. Za izbiro ponudnika se obrnite na učni center Horizont.

