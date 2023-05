Hudo poškodovan traktorist, poleteti je moral helikopter

16.5.2023 | 12:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj nekaj po 18. uri se je zgodila nesreča na območju Šmarjeških Toplic, v kateri se je, kot smo že poročali, pri delu s traktorjem hudo poškodoval moški. Kot danes pojasnjujejo na PU Novo mesto, je po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov 72-letni moški na traktorskem priključku prevažal drva. Pri vožnji po kolovozni poti je med vožnjo vzvratno zapeljal izven kolovozne poti in izgubil oblast nad traktorjem - ta se je začel prevračati, moški pa je padel iz vozila in obležal hudo poškodovan. Reševalci so ga oskrbeli, kasneje pa je bil zaradi hudih poškodb z vojaškim helikopterjem odpeljan v UKC Ljubljana. Okoliščine policisti še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo

Zadrogiran vijugal po avtocesti?

Policiste PPP Novo mesto so včeraj obvestili, da voznik osebnega avtomobila bosanskih registrskih oznak na avtocesti s počasno vožnjo ogroža ostale udeležence v prometu in vijuga po cesti. Kršitelja so izsledili in ga ustavili. Med postopkom so ugotovili, da 36-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so zanj odredili strokovni pregled. Avtomobil so mu zasegli in kršitelja privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Brez vozniške, brez registrskih

Brežiški policisti so v minuli noči na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Alfa romeo. Ugotovili so, da gre za 31-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil z nameščenimi ukradenimi registrskimi tablicami. Alfa romeo so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog, na sodišče naslovili obdolžilni predlog in na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

30-letnica z dvema promiloma alkohola

Zaradi nezanesljive vožnje in vijuganja po cesti so trebanjski policisti nekaj po 21. uri na območju Malih Poljan ustavili voznico osebnega avtomobila Ford fiesta. 30-letnica je imela v litru izdihanega zraka 0,95 miligrama alkohola. Preprečili so ji nadaljnjo vožnjo, odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Za dva tisočaka električnih vodnikov

V Šentjerneju je med 12. 5. in 15. 5. nekdo vlomil v skladišče podjetja in ukradel okoli 270 metrov električnih vodnikov. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Migrante prevažala Rus in Romun

Med kontrolo prometa na Obrežju so policisti nekaj po 14. uri ustavili kombi španskih registrskih oznak, v katerem je državljan Rusije prevažal šest državljanov Turčije, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Prav tako na območju Obrežja so nekaj pred 17. uro ustavili voznika osebnega avtomobila italijanskih registrskih oznak. Državljan Romunije je prevažal tri državljane Iraka, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Državljanu Rusije in državljanu Romunije so odvzeli prostost in jima zasegli vozila, privedli ju bod k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Dobova, Rigonce, Prilipe) prijeli 15 državljanov Maroka, 13 državljanov Nepala, 12 državljanov Afganistana, sedem državljanov Turčije, štiri državljane Nigerije, dva državljana Sirije, dva državljana Bangladeša, dva državljana Toga, dva državljana Indije, dva državljana Turčije, dva državljana Rusije, državljana Konga, državljana Palestine, državljana Pakistana in državljana Sierra Leone.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 65. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 223 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru in zasegli vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez vozniških dovoljenj. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.