FOTO: Vejžde žur 2023 - Združili dve ljubezni: do organiziranja koncertov in dobrodelnosti

16.5.2023 | 14:00

Sevnica - Ko je po koncu krasnega sobotnega koncerta Vlada Kreslina in Malih bogov v Sevnici pri bazenu oziroma športnem domu prišla na oder, še preden so se glasbeniki poslovili, predsednica Študentskega kluba Sevnica Eva Zaman, je bila to prava priložnost, da se na enemu izmed vrhuncev Vejžde žura zahvali svoji ekipi, predvsem pa Sanji Slemenšek, predsednici Mladinskega sveta Občine Sevnica (MSOS), in Galu Safranu, ki so ji največ pomagali pri organizaciji sobotnega koncerta. »Dragi obiskovalci, brez vas ne bi bilo tako fenomenalnega vzdušja,« je vkliknila Eva in množica je veselo zavriskala, zadovoljna ob letošnji glasbeni ponudbi in ravnokar končanem prvem delu Vejžde žura. Za uvodno ogrevanje in after party obiskovalcev z vseh vetrov je poskrbel RockDefect.

Številni obiskovalci so prišli zaradi Vlada Kresilna in Malih bogov, le ugibamo lahko, ali jih je bilo več tistih, ki jih je privabila glasba Siddharte s frontmenom Tomijem Megličem, ki se je pojavil na odru za Kreslinom. Ko smo se pogovarjali z nekaterimi obiskovalkami in obiskovalci, predvsem iz krške in sevniške občine, so odgovarjali podobno, da so prišli predvsem zaradi dobre glasbe, profesionalnega, predanega odnosa do publike obeh skupin, s Kreslinom in Megličem na čelu. In ker seveda znata obadva, pa tudi RockDefect, narediti pravi žur.

»Manj kot v šestih urah so bile super early bird vstopnice po 14 evrov razprodane, zelo hitro tudi early bird vstopnice po 19 evrov in v predprodaji še preostale vstopnice po 24 evrov. Več kot polovica od 2000 kart je bila prodana v drugih krajih Slovenije, poslali smo jih celo v Avstrijo in Hrvaško,« je bila vzhičena Eva Zaman na polovici Vejžde žura, okoli 23. ure.

9. JUNIJA DOBRODELNI 8. BBQ&BEER FEST

Študentski klub in Rotary klub Sevnica pa družno prirejata 9. junija tradicionalni, že 8. BBQ&Beer Fest, letos bodo dobrodelni za dečka Urbana, na igrišču pri Športnem domu v Sevnici. Priznana skupina Queen Tribute iz Milana, ki gostuje marsikje po Evropi, in AC&DC Tribute iz Slovenije s 15 letnimi izkušnjami naj bi bili spet zagotovilo za prijetno druženje tisočglave množice, sta prepričana Eva Zaman, študentka inkluzivne pedagogike, ki študira v Kopru, in Gal Safran, pobudnik BBQ&BeerFesta. Safran pričakuje, da pridejo junija v goste kraft pivovarne iz vse Slovenije. »Tri leta smo popolnoma razprodali na manjšem prizorišču za 500 ljudi, zdaj bomo na večjem za 1000 ljudi. Vstopnine ni, ampak smo z vsemi deležniki dogovorjeni za procente od prodaje. Ti procenti, ki vsako leto nanesejo kar lepo številko, so podarjeni v dobrodelne namene. Letos bo šlo za projekt Koraki za Urbana, ki je po Sloveniji že dobro znan,« pojasnjuje Gal Safran.

Gal, po poklicu pravnik, je še v študentskih letih, ko je še živel v Celju, sodeloval v številnih društvih in se ukvarjal tudi z organizacijo koncertov. Že ko je bil predsednik sevniškega Rotaracta, nekakšnega podmladka Rotary kluba Sevnica, se je tudi v Posavju dokazal kot dober motivator in organizator koncertov. »Združil sem dve ljubezni: do organiziranja koncertov in dobrodelnosti,« pravi Gal.

Vejžde žur 2023 je spomnil na dobre stare čase, na žure na Grand Rock festivalih, v enkratnem okolju na sevniškem gradu, kjer se je koordinator festivala Matej Leskovšek s sodelavci potrudil, da poslušalcev niso peljali žejnih čez vodo in jim prodajali megle, saj so gostili imena, kot so Siddharta, Laibach, Hladno pivo, Psycho – Path, Let 3 (letošnji hrvaški predstavniki na Evroviziji!), The Bambi Molesters, Big Foot Mama, Srečna Mladina, Rio Grande, Jezus Osebno, Zaklonišče prepeva in mnogi drugi …

Tudi organizatorji odlično obiskanega in organiziranega Vejžde žura bodo morali paziti, da ne bi zapravili dobrega glasu.

P. P.

Foto: Klemen Bec (vse fotografije spodaj v fotogaleriji) in Pavel Perc

