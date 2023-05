FOTO: Krka tudi v Novem mestu visoka, reka bo še naraščala

16.5.2023 | 19:00

Krka je tudi v Novem mestu visoka.

Pod vodo je denimo terasa gostišča na Loki. Več fotografij je spodaj v fotogaleriji. (Foto: A. O.)

Po podatkih Agencije RS za okolje se Krka in njeni pritoki razlivajo in še naraščajo. Krka se razliva ob celotnem toku, zvečer in ponoči bo poplavljala na območju pogostih poplav.

Naraščanje se bo nadaljevalo tudi jutri, v spodnjem toku predvidoma do popoldneva, poplave ob Krki se bodo nadaljevale, poplavljene površine se bodo večale.

Tudi Kolpa

Razliva se tudi Kolpa v srednjem toku, ki prav tako še močno narašča.

Ob 15.26 je v naselju Črešnjevec pri Dragatušu, občina Črnomelj, meteorna voda zalivala kletni prostor bivalnega vikenda. Gasilci PGD Dragatuš so iz prostora izčrpali vodo in na cesti namestili protipoplavne vreče ter preprečili nadaljnje izlivanje vode iz ribnika preko ceste v objekt.

Ponekod težave s pitno vodo

Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnih vodovodnih sistemov Brezje – Ornuška vas, Češnjice pri Trebelnem in Velika Strmica v občini Mokronog-Trebelno, da je zaradi obilnih padavin potrebno vodo pred uporabo v prehrambne namene prekuhavati.

Enako velja za porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Debenec in Cirnik Ravne.

M. K.

Galerija