FOTO: Deževje pojenja, prave posledice vidne šele danes

17.5.2023 | 07:00

Včerajšnje posredovanje dragatuških gasilcev (Foto: PGD Dragatuš)

Deževje pojenja, posledice nalivov pa so po dosedanjih podatkih najhujše na vzhodu države, predvsem od Ormoža do Šentilja, kamor danes na pomoč po napovedih prihaja Slovenska vojska. Po dosedanjih podatkih centra za obveščanje se je sprožilo 68 plazov, aktiviranih je bilo 187 gasilskih enot. Poplavljajo nekateri vodotoki, zaprtih je več cest.

Po močnem deževju, ki je po že predhodni namočenost tal in veliki vodnatosti vodotokov v torek zajelo predvsem vzhodno polovico države, se vremenske razmere danes umirjajo. Bodo pa šele čez dan vidne prave posledice deževja.

Danes bo oblačno, občasno bo v notranjosti še rahlo deževalo. Oblačno bo tudi v četrtek, a povečini suho. V petek se bodo popoldne in zvečer pojavljale posamezne krajevne plohe. V soboto pa bo nekaj več sonca, a bodo možne krajevne plohe. Bo pa topleje, napovedujejo meteorologi

Zaradi poplavljenega vozišča je na našem območju zaprta cesta Smednik-Kostanjevica pri Zameškem, plaz je zaprl lokalno cesto Mrčna Sela - Gaj, razlivajo pa se Krka, Kolpa in Lahinja.

V zadnjih 12 urah so po podatkih centra za obveščanje gasilci pomagali odpravljati posledice obilnega deževja na območjih regijskih centrov za obveščanje Ptuj, Maribor, Celje, Murska Sobota in Novo mesto. Centri za obveščanje so zabeležili kar 325 dogodkov, aktiviranih je bilo 187 gasilskih enot.

Izmed vseh omenjenih je še najmanj klicev na pomoč zabeležil novomeški center za obveščanje:

DOLENJSKA IN BELA KRAJINA

Ob 15.26 je v naselju Črešnjevec pri Dragatušu, občina Črnomelj, meteorna voda zalivala kletni prostor bivalnega vikenda. Gasilci PGD Dragatuš so iz prostora izčrpali vodo in na cesti namestili protipoplavne vreče ter preprečili nadaljnje izlivanje vode iz ribnika preko ceste v objekt.

Ob 19.15 so gasilci PGD Vavta vas preventivno polnili protipoplavne vreče

Ob 19.22 so se pod Šentpeterskem mostu na Otočcu zagozdile naplavine, katere so delno odstranili gasilci GRC Novo mesto. Za popolno sanacijo bodo danes poskrbeli dežurni delavci cestnega podjetja.

Ob 20.12 so v kraju Potok, občina Straža, gasilci PGD Vavta vas in Dolenja Straža odstranili več naplavin, ki so se zaustavile ob podpornikih mostu preko reke Krke. Med odstranjevanjem naplavin je bil most zaprt za promet.

POSAVJE

Ob 19.16 se je na lokalno cesto Mrčna Sela - Gaj, občina Krško, sprožil zemeljski plaz. Dežurni pri cestnem podjetju Krško je zaprl cesto za ves promet in postavil prometno signalizacijo. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 20.17 so gasilci PGD Boštanj v naselju Jablanica, občina Sevnica, opravili pregled terena, kjer se je sprožil plaz za stanovanjsko hišo. Obveščene so bile pristojne službe.

