FOTO: Po zmagi s Podčetrtkom do polfinala s Heliosom

17.5.2023 | 08:00

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v tretji tekmi četrtfinala lige Nova KBM premagali Terme Olimia s 97:82 (19:22, 45:41, 70:55). V polfinalu jih čaka domžalski Helios, prva tekma bo v soboto, 20. 5., ob 17.30 v Novem mestu.

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 300, sodniki: Majkič (Hrastnik), Španič (Postojna), E. Javor (Ljubljana).

* Krka: Stergar 21 (6:6), Cerkvenik 10 (1:1), Stipčević 17 (3:3), Stavrov 2, Vucić 4 (2:2), Jurkovič 18 (0:1), Spasojević 12 (5:6), Špan 13 (4:4).

* Terme Olimia Podčetrtek: Muratović 6 (2:2), Kosič 12 (0:1), Strnad 11, Švigelj 7 (0:2), Stoimenov 3, Struger 3 (1:2), Čebular 8, Atanacković 23 (2:2), Boršič 3, Tadić 6 (2:2).

* Prosti meti: Krka 21:23, Terme Olimia 7:11.

* Met za tri točke: Krka 10:22 (Stipčević 4, Jurkovič 2, Stergar, Cerkvenik, Špan, Spasojević), Terme Olimia 13:30 (Atanacković 5, Strnad 3, Kosič 2, Boršič, Stoimenov, Švigelj).

* Osebne napake: Krka 17, Terme Olimia 21.

* Pet osebnih: /.

Polfinalna para košarkarske lige Nova KBM sta GGD Šenčur - Cedevita Olimpija in Krka - Helios Suns. Na včerajšnjih odločilnih tretjih četrtfinalnih tekmah so Šenčurjani premagali Ilirijo s 87:72, Novomeščani pa so bili boljši od Term Olimia s 97:82.

Cedevita Olimpija in Helios Suns sta svoji nalogi opravila na dveh tekmah. Ljubljančani so izločili Šentjur, Domžalčani pa Rogaško.

GGD Šenčur in Cedevita Olimpija bosta prvo polfinalno tekmo v seriji na dve zmagi odigrala v petek, 19. maja (18.30), v Šenčurju. Druga tekma je na sporedu v nedeljo, 21. maja, v Ljubljani, morebitna tretja pa 23. maja znova na Gorenjskem.

Polfinale med Krko in Heliosom se bo začel v soboto, 20. maja (17.30). Druga tekma v Domžalah bo 23. maja, morebitna tretja pa 27. maja.

Slovo Nejca Strnada

Krka je v tej sezoni dobila pet od šestih tekem proti Termam Olimia. Če izvzamemo poraz na drugi tekmi četrtfinala v Podčetrtku, je preostale dvoboje dobila s povprečno 20 točkami razlike.

Čeprav je imel trener Gašper Okorn včeraj na voljo le osem košarkarjev, je bila Krka v drugem polčasu bolj sveža, zbrana ter natančna. Tekmeca je v tretji četrtini nadigrala s 25:14, najvišjo prednost pa je imela sredi zadnjega dela - 85:62.

Pri Krki se je med strelce vpisalo osem igralcev, šest pa jih je doseglo deset ali več točk. Leon Stergar je zbral 21 točk (indeks 24), Robert Jurkovič jih je dodal 18, Rok Stipčević 17, najvišji statistični indeks 26 pa je imel Jan Špan za 13 točk in 11 podaj. Pri Podčetrtku je izstopal Simo Atanacković s 23 točkami in metom 5:5 za tri točke (indeks 32).

Izjava po tekmi:



Gašper Okorn, trener Krke: ''Čestitam fantom za uvrstitev v polfinale. Mislim, da smo si to kljub vsemu zaslužili. Na začetku je bila tekma v trenutkih precej živčna, bi pa Podčetrtku čestital za igre v tem četrtfinalu. Izkazali so se kot več kot dostojen tekmec in morali smo se res zelo potruditi, da smo preskočili to oviro. Morda se sliši čudno, ampak to je realnost. Na koncu bi rad čestital Nejcu Strnadu, ki se danes poslavlja od aktivnega igranja, za lepo in bogato športno pot in bi mu zaželel vse dobro tudi v nadaljevanju njegove življenjske poti.''

STA; M. K.

