Z novim avtom bodo vozili tudi otroke na tekmovanja

17.5.2023 | 10:00

Veselje ob novem gasilskem vozilu v PGD Stara vas – Loka. Uradni prevzem bodo pripravili prihodnje leto skupaj z gasilsko veselico. (Foto: Emil Turk)

Dolenja Stara vas - Napredka se v teh dneh veselijo gasilci v PGD Stara vas – Loka, v enem od desetih prostovoljnih gasilskih društev v občini Šentjernej, kjer so nedavno pridobili novo gasilsko vozilo GVP-1.

Kot pove nova predsednica društva Janja Hudoklin, so avto, ki bo namenjen tako prevozu moštva kot interventnim akcijam, nujno potrebovali. Starega imajo že 26 let in je bolj dotrajan, ne ustreza vsem standardom. Zdaj bodo mlade gasilce lahko brez težav vozili na tekmovanja. Do jeseni bodo nabavili še pripadajočo prikolico, na katero bodo lahko naložili opremo za intervencije.

Do nove pridobitve bodo v PGD Stara vas – Loka, ki ga je zadnjih deset let vodil Andrej Zidarič, prišli s prostovoljnimi prispevki članov in krajanov obeh vasi ter donatorjev, saj celotna naložba s prikolico stane nekaj več kot 80 tisoč evrov. Ne bi pa šlo brez finančne pomoči občine Šentjernej. Ta je iz proračuna namenila 70 odstotkov vrednosti naložbe, kar je dobrih 56 tisoč evrov. Kot pove Hudoklinova, vsega potrebnega denarja še nimajo, zato bodo kaki prispevki še dobrodošli.

Društvo, ki bo letos staro 86 let in ima okrog 70 članov, k sreči tudi dosti podmladka, je z novim gasilskim avtom dobilo nov elan za nadaljnje delo. Tudi stari avto jim bo še služil vsaj leto dni, ponosni pa so tudi na preko sto let staro brizgalno.

L. Markelj