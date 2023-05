FOTO: Krka se razliva na svojih poplavnih površinah in se umirja

17.5.2023 | 10:40

Tudi včeraj so gasilci odstranjevali naplavine ob mostu v Lokah pri Potoku. (Več fotografij spodaj v fotogaleriji)

Narasla Krka v Irči vasi v Novem mestu

Novomeška Loka (več v fotogaleriji)

Krka na Otočcu (več v fotogaleriji)

Narasla Krka se ponoči ni razlila zunaj svojih običajnih poplavnih površin. V najbolj ogroženi Kostanjevici na Krki ni dosegla mestnega otoka in se zložno umirja, je ocenil tamkajšnji župan Robert Zagorc. V Krkinem gornjem in srednjem toku njen pretok že pada, glede na pretok v spodnjem toku pa večjega poplavljanja ne pričakujejo, je dodal.

Plavje, ki ga nosi narasla Krka, se je sicer v torek zagozdilo pod več lesenih mostov prek Krke, med drugim, kot je razvidno s fotografij, (spet) v Lokah pri Potoku v straški občini. Gasilci so naplavine odstranili, večjega dela pa po poročilih centra za obveščanje ponoči niso imeli.

Iz straške občine tudi poročajo, da je od včerajšnjega popoldneva do nadaljnjega zaradi poplavljene Krke zaprta sprehajalna pot ob reki Krki.

Obilno deževje je nekaj težav povzročilo tudi pri vodooskrbi. Predvsem na območju Komunale Trebnje, ki je uporabnike, ki se z vodo oskrbujejo iz zasebnih vodovodnih sistemov Brezje-Ornuška vas, Češnjice pri Trebelnem, Debenec, Cirnik-Ravne in Velika Strmica v Občini Mokronog-Trebelno, kot smo poročali, že včeraj obvestila, da je treba vodo pred uporabo prekuhavati.

Obilno deževje zadnjih dni je v Posavju sprožilo dva plazova. Eden se je vsul na lokalno cesto Mrčna Sela-Gaj v Mestni občini Krško. Dežurni pri cestnem podjetju so cesto zaprli za ves promet, boštanjski gasilci pa so v naselju Jablanica na Sevniškem opravili pregled terena, na katerem se je sprožil plaz za stanovanjsko hišo.

Po podatkih Agencije RS za okolje se umirja tudi močno narasla Kolpa, njen pretok pa pada.

Vremenska napoved: Oblačno s krajevnimi padavinami

Danes bo pretežno oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne padavine. Popoldne bo dež večinoma ponehal. Pihal bo severni do severovzhodni veter, ki bo ponekod okrepljen, na Primorskem šibka do zmerna burja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno oblačno, a povečini suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Na Primorskem se bo delno zjasnilo, pihala bo šibka burja. Jutranje temperature bodo večinoma od 5 do 10, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne od 13 do 17, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo na Primorskem delno jasno, drugod pretežno oblačno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe. V soboto bo nekaj več sonca, še bodo možne krajevne plohe. Topleje bo.

