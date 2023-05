Prijeli tatove

17.5.2023 | 12:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; M24)

Policiste PP Metlika je oškodovanec obvestil, da so na območju Gornje Lokvice neznanci z dvorišča hiše ukradli kovinske izdelke in pobegnili s kombijem. Policisti so 31-letnega tatu izsledili in ustavili. Ukradene predmete so mu zasegli in jih vrnili oškodovancu. Zoper osumljenca kaznivega dejanja tatvine bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Vlomi in tatvine

V Prečni na območju PP Novo mesto je v noči na torek nekdo vlomil v kombi in ukradel električno ročno orodje. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 1.000 evrov.

V isti noči je v Brežicah neznanec vlomil v prostore zavoda in društva in odnesel več pločevink s pijačami.

Policisti na Obrežju pri prevozu migrantov ujeli Hrvata

Policisti so danes zjutraj med kontrolo prometa na Obrežju ustavili osebni avtomobil hrvaških registrskih oznak. Ugotovili so, da državljan Hrvaške v vozilu prevaža pet državljanov Iraka, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Hrvatu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil.

S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Iraka pa še potekajo.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Dobova, Rigonce, Čatež ob Savi) prijeli 26 državljanov Bangladeša, 12 državljanov Nepala, osem državljanov Iraka, sedem državljanov Pakistana, šest državljanov Maroka, pet državljanov Rusije, pet državljanov Afganistana, tri državljane Indije, tri državljane Šrilanke in dva državljana Libije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 50. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 138 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.